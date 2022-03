Roma per la pace in Ucraina, attese 50mila persone in piazza

Sono attesa più di 50 mila persone a Roma, per dire "stop" alla guerra in Ucraina. La città eterna vuole essere, ancora una volta, capitale per la pace. Sabato e domenica saranno migliaia i cittadini in piazza. La prima manifestazione inizierà alle 13:30, in piazza della Repubblica.

Qui, secondo fonti della questura, è prevista la partecipazione di 15 mila persone. A organizzare il sit in la Cgil, insieme alla Rete Italiana Pace e Disarmo e a tante altre associazioni per l'evento 'Europe for peace'. Il corteo si muoverà da piazza della Repubblica per raggiungere piazza San Giovanni dove, a partire dalle ore 14.30 circa, si susseguiranno gli interventi delle associazioni promotrici.

Concluderà la manifestazione il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. In piazza ci saranno anche la Rete degli Studenti Medi e l'Unione degli Universitari. Sempre nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, ci sarà una seconda manifestazione, proprio in piazza di Porta San Giovanni. In questo caso è prevista la partecipazione di 25mila persone.

Due eventi che comporteranno anche una serie di deviazioni alle linee bus e chiusure stradali. Le manifestazioni per la pace, proseguiranno anche domenica. pLa prima, in ordine di tempo, dalle 14 in piazza delle Repubblica organizzata dall'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia: qui sono attese 2mila persone. Dalle 16:30, invece, a piazza Madonna di Loreto, accanto a piazza Venezia ci saranno 3mila persone per dire "basta" alla guerra.

Alle 50 mila persone in piazza attese nel week end, se ne potrebbero sommare altre diecimila nei due eventi in programma oggi. Dalle 12 circa 2.500 persone manifesteranno in piazza Vittorio Emanuele, all'Esquilino tra via dello Statuto e via Napoleone III, per la pace in Ucraina. L'iniziativa è promossa dalla comunità di Sant'Egidio.

Sempre per venerdì è annunciata una fiaccolata per la pace organizzata dal comune di Roma. Da piazza del Campidoglio arriverà al Colosseo dopo aver percorso i Fori Imperiali. È la seconda manifestazione voluta dal sindaco Roberto Gualtieri che, sul piano dell'accoglienza, ha già messo in campo i primi accorgimenti con l'istituzione di una task force e un tavolo con la prefettura.