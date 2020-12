Torre Maura, i cittadini avviano una raccolta fondi: “Abbandonati dalle istituzioni, al quartiere ci pensiamo noi”

“Siamo completamente abbandonati dalle istituzioni e abbiamo deciso di provvedere da soli al decoro del quartiere”. A parlare è Cristiana Sammartino, una residente di Torre Maura che dopo aver denunciato in più occasioni il degrado di molte delle strade e delle aree verdi, ha deciso di rimboccarsi le maniche e provvedere, insieme ad altri cittadini, alla pulizia del quartiere. Per farlo, il gruppo ha avviato una raccolta fondi disseminando salvadanai in alcune attività commerciali della zona: il ricavato servirà per acquistare strumenti e prodotti utili a ripristinare il decoro.

Gli attivisti del quartiere hanno già realizzato alcuni interventi a Torre Maura come la pulizia al parco di via Casa Calda e al parcheggio della scuola di via delle Rupicole. “I fondi serviranno a proseguire in questa direzione – ha aggiunto Cristiana – Compreremo sacchi per i rifiuti, rastrelli, pennelli e vernici. Solo così potremo restituire decoro al quartiere”.

I cittadini si sono conosciuti nell’ambito delle iniziative spontanee di decoro: “Siamo diventati un gruppo, anche grazie all’apporto di Marco, residente del quartiere, colonna portate dell’iniziativa”. Una nuova battaglia dei cittadini sarà rendere fruibile il parco sensoriale che da luogo di aggregazione è diventato una discarica a cielo aperto.