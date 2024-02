Spari davanti al bar a Torre Maura: fermato un ragazzo. Ipotesi spaccio di droga

Ci sarebbe una questione di droga dietro la sparatoria della via Casilina a Torre Maura. Un agguato, nel corso del quale venne ferito alle gambe un ragazzo marocchino di 25 anni. A gambizzarlo sarebbe stato un cittadino tunisino di 23, sottoposto a fermo dalla polizia al termine delle indagini.

Sparatoria a Torre Maura

Il 25enne nato in Marocco venne ferito a entrambe le gambe con tre colpi di pistola. Sorpreso in strada intorno alle 3:30 della notte fra il 20 e 21 gennaio scorsi. Il ferimento avvenne poco distante da un bar, sulla Casilina, all'altezza di piazza degli Alcioni, dove poi intervennero gli investigatori di polizia. Ferito a entrambe le gambe il 25enne venne trasportato al policlinico Tor Vergata ma non fornì elementi utili agli inquirenti.

Ipotesi spaccio di droga

Nella giornata di martedì gli investigatori del VI distretto di polizia Casilino e della squadra mobile, hanno notificato al presunto autore della sparatoria un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip Monica Ciancio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il movente dell'agguato sarebbe da ricondurre allo spaccio della droga. Il 23enne finito in manette ha diversi precedenti penali per stupefacenti e reati contro la persone.

L'ordinanza di custodia cautelare

Scrive il gip, nell'ordinanza di custodia sulla pericolosità dell'arrestato: "Palese risulta quindi la sussistenza di un elevatissimo pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose nonché della commissione di fatti di ancor maggiore gravità e sono assolutamente allarmanti la perdurante disponibilità dell'arma usata per commettere i delitti e la velocità con cui", l’indagato, "ha fatto perdere le sue tracce. Poco deve osservarsi circa l'attualità di detto pericolo trattandosi di condotte poste in essere pochi giorni fa. In tale quadro, ribadito che appare molto elevata l'inclinazione alla violenza e alla spregiudicatezza dell’indagato".