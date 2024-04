Incidente sulla Casilina: carambola tra due auto e un furgone, due feriti

Carambola tra due auto e un furgone. L'incidente stradale è avvenuto alle prime ore di sabato nella zona di Torre Maura, periferia est della Capitale. Ferite due persone, un terzo automobilista si è allontanato dal luogo del sinistro prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sono state le pattuglie del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale a intervenire poco prima delle 6:00 del 13 aprile all'altezza del civico 1080 della via Casilina, all'incrocio con via dei Colombi. Sul posto tre veicoli incidentati: una Alfa Romeo Giulietta, un furgone Isuzu e una Audi A6.

Ribaltato l'autocarro che trasportava inerti il conducente, un cittadino del Ghana di 40 anni, è stato trasportato dall'ambulanza al policlinico Casilino in codice rosso per dinamica. Più grave il 60enne che si trovava alla guida della Giulietta, portato dal personale del 118 in codice rosso al policlinico Tor Vergata.

Nessuna traccia invece della persona che si trovava al volante dell'Audi A6. All'arrivo dei soccorsi si era già allontanato o allontanata dal luogo dell'incidente. Chiusa la strada e svolti i rilievi scientifici i caschi bianchi del comando di Tor Bella Monaca sono a lavoro sia per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sia per rintracciare la persona allontanatasi prima del loro arrivo dalla via Casilina.