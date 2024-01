Allagamento a Torre Maura: chiusa la strada

Allagamento a Torre Maura. La perdita conseguenza di una rottura delle condutture idriche in via di Silicella nel primo pomeriggio di oggi. Importante la fuoriuscita con l'acqua che ha invaso rapidamente la strada rendendola impraticabile.

È stata la squadra 10A della caserma dei vigili del fuoco de La Rustica a intervenire poco dopo le 15:00 all'altezza del civico 30 di via Silicella, strada che collega la via Casilina a via del Fosso di Santa Maura nel quadrante est della Capitale. Sul posto è stato poi richiesto l'intervento dei tecnici di Acea.

Al fine di consentire l'intervento in sicurezza via Silicella è stata dagli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale dal civico 30 alla Casilina.