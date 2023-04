Rigenerazione urbana a Tor Bella Monaca, iniziano le ‘riunioni di caseggiato’

Gli abitanti delle case popolari di via dell’Archeologia e i rappresentanti istituzionali si incontrano per discutere le modalità degli interventi di rigenerazione urbana previsti nei prossimi mesi. Succede a Tor Bella Monaca, nel Municipio Roma VI delle Torri dove è in corso la realizzazione di un progetto del valore di 121 milioni di euro. “Ho fortemente voluto le riunioni di caseggiato. È un’occasione unica ed è importante l’apporto di tutti” ha commentato Nella Converti, presidente della Commissione politiche sociali del Comune di Roma.

Il progetto di rigenerazione urbana

Gli interventi di rigenerazione urbana si dividono in due fasi nell’ambito del Programma innovativo per la qualità dell’abitare (Pinqua) e nell’ambito del Piano urbano integrato (PUI). Come già raccontato nelle scorse settimane, si tratta (nel caso del Pinqua) di 29milioni di euro, nel secondo caso di 66.653.233,18 milioni di euro. A questi si aggiungono altri 26.170.085,00 milioni per costruire piste ciclabili e spazi pubblici. È stato già avviato un tavolo tecnico tra i dipartimenti comunali (Simu, Patrimonio, Urbanistica, Mobilità, Pianificazione strategica e Pnrr), il Municipio VI e la Prefettura. E sarà poi attivato anche un tavolo di coordinamento tra i dipartimenti scuola, politiche sociali, sviluppo economico, decentramento, pari opportunità e attività culturali. Dall’ampliamento dei parcheggi interni alla riallocazione di 20 alloggi: al piano terra, la costruzione di 24 nuove residenze, 6 co-housing, 8 case bottega e circa 3mila metri quadri dedicati ai servizi. Le opere saranno collaudate a marzo del 2026.

La pubblicazione del bando per gli enti del terzo settore

Nei giorni scorsi, Converti – presidente della commissione politiche sociali – insieme allo staff dell’assessorato all’Urbanistica del Comune di Roma, dei dipartimenti interessati, ha incontrato gli inquilini delle palazzine popolari di via dell’Archeologia interessate dalla metamorfosi. “Molto soddisfatta, dobbiamo ricordare che non si tratta solo di una rigenerazione urbana ma anche sociale” ha detto a margine dell’incontro. Intanto, è stato pubblicato il bando rivolto agli enti del terzo settore finalizzato all’avvio di azioni di co-programmazione sociale. L’avviso scade il prossimo 5 maggio.