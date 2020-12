Municipio VI: i marciapiedi si rifanno il look, via al diserbo delle strade

Al via il diserbo dei marciapiedi e dei franchi stradali: da alcuni giorni la manutenzione del verde al sesto municipio passa anche dalle strade. Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente e mobilità di viale Cambellotti ha spiegato: “In attesa dell’accordo quadro ci pensiamo noi, con le nostre ditte del verde”.

Da Villaggio Breda a Torre Maura passando per Torrenova e Corcolle. Da giorni, operatori del verde del sesto municipio sono in azione tra le strade delle torri per intervenire in merito al diserbo dei marciapiedi e dei franchi stradali. In commissione ambiente è stato stilato un elenco di 70 strade che saranno ‘pulite’ in via prioritaria. Le arterie su cui gli operatori sono intervenuti fino ad ora sono via del Torraccio, via Marelli, via dell’Acqua Vergine, via del Fosso di Santa Maura e ancora via di Lunghezzina e Donegani.

“Queste operazioni – ha spiegato Tassi – Non saranno più compito di Ama ma rientreranno all’interno di un accordo quadro comunale della durata di tre anni e fintanto che vengono esplicate tutte le procedure di gara e si arrivi in primavera, interveniamo come Municipio con i fondi dei dipartimenti”.