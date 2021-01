Municipio VI: azzerati i canoni per le palestre scolastiche

Non dovranno pagare il canone per l’anno 2020 le concessionarie che hanno in utilizzo le palestre scolastiche del sesto municipio. A deciderlo l’assessorato allo sport di viale Cambellotti che ha proceduto in autonomia rispetto al Comune, tra i pochi su Roma. “E’ un risultato importante” ha detto il delegato allo sport della giunta Romanella, Alessandro Marco Gisonda.

Con l’arrivo della pandemia e la chiusura delle scuole a marzo dello scorso anno, le associazioni e le società sportive che hanno in gestione l’utilizzo delle palestre scolastiche hanno dovuto ‘stoppare’ le attività. E non dovranno pagare nessun canone per i mesi che vanno da marzo a dicembre. “Saranno conteggiati solo i giorni di utilizzo fino a fine febbraio” ha spiegato l’assessore Gisonda, la procedura è stata chiusa entro il 31 dicembre,

Intanto proseguono i lavori per la riqualificazione di undici palestre scolastiche (tra elementari e medie) avviati nei mesi scorsi. “Quattro palestre sono state ultimate e per le restanti i lavori proseguono a ritmo serrato, saranno consegnate entro la fine del mese di marzo – ha puntualizzato il delegato allo sport del parlamentino di viale Cambellotti – In ritardo la consegna dei lavori dei locali di via Poseidone perché la palestra è stata utilizzata come deposito dei nuovi banchi monoposto”. In dirittura d’arrivo anche i lavori al campo polivalente dell’istituto scolastico ‘Elisa Scala’ di Rocca Cencia.