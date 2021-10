Fontana Candida: bonificata la discarica di largo Monet

La perseveranza premia. Lo sanno bene gli abitanti del quartiere Fontana Candida che dopo anni di segnalazioni hanno assistito alla bonifica di largo Monet. Siamo nella periferia est del Sesto Municipio, alle Torri dove nei giorni scorsi pale meccaniche hanno rimosso ingenti quantità di rifiuti accumulate da tempo. Marmitte, ingombranti, plastica, detriti, vetro e non di rado roghi tossici perché “Spesso le sterpaglie confinanti sono andate a fuoco e di conseguenza anche I rifiuti” ha spiegato al nostro giornale Mario Paglia, dell’associazione di quartiere Fontana Candida.



Gli attivisti dell’associazione hanno inviato richieste di intervento a tutti gli attori coinvolti, perfino alla Prefettura oltre che alla Regione Lazio, al Comune e al Municipio. In largo Monet anche la Protezione civile e Ama per la raccolta dei rifiuti. “Siamo soddisfatti, questa bonifica dimostra che non bisogna mai arrendersi” ha aggiunto Paglia. Dall’associazione di quartiere I ringraziamenti a chi ha operato perché il ‘fosso’ venisse bonificato.



“Adesso chiediamo la messa in sicurezza dell’area e la videosorveglianza affinché lo spazio resti pulito e non sia più luogo di sversamento dei rifiuti. Ci siamo offerti di affittare a nostre spese gli strumenti per la videosorveglianza per donarli al Comune” ha concluso Paglia.