Torraccia: vandalizzata (ancora) la statua di Fabrizio Moro

Alla statua di Fabrizio Moro sono state asportate entrambe le mani. Non è la prima volta che l’opera realizzata dall’artista campano Domenico Rispoli viene vandalizzata. Ma neanche questa volta rimarrà monca: “Verrò il 3 luglio a sistemarla – ha detto Rispoli raggiunto dal nostro giornale – La mattina riparerò la statua e la sera andrò al suo concerto”.

Non c’è pace per la statua dedicata a Fabrizio Moro, il cantautore romano cresciuto a pochi chilometri da Torraccia. Ancora prima che venisse inaugurata nell’ambito del Miglio d’Arte (barriera antirumore lunga un chilometro con i murales realizzati in gran parte dagli artisti della scuderia di ‘Arte e città a colori’ grazie anche alla tenacia di Giuseppe Corbellini, volontario del quartiere) la statua è stata vandalizzata. È successo ancora nel marzo dello scorso anno quando ignoti hanno asportato una mano.

A distanza di alcuni mesi l’opera è stata deturpata ancora e non appena sono stati riaperti i confini tra le regioni (chiuse per decreto governativo in contrasto al Covid-19), Domenico Rispoli è tornato a Roma per sistemare l’opera. E lo farà ancora: “Ho preparato una nuova mano e farò manutenzione alla statua” ha concluso.