Da Colli Aniene a Casal Bruciato tornano gli alberi sui marciapiedi

Spuntano di nuovo gli alberi sui marciapiedi dei quartieri nel Municipio IV. Da alcune settimane sono stati avviati gli interventi di piantumazione: i lavori proseguiranno ancora nei prossimi giorni per ripristinare il decoro e la sicurezza tra le strade. Dopo gli interventi a Colli Aniene, giardinieri in azione a Casal Bertone: “Continua la nostra azione di rimboschimento tra le vie del territorio” ha commentato Massimiliano Umberti, presidente del Tiburtino.

Gli alberi a Casal Bertone

Da alcuni giorni, sono iniziate le operazioni di ‘rimboschimento’ delle strade di Casal Bertone. Gli uomini del Servizio giardini hanno avviato la piantumazione di 19 ligustri in via Morozzo della Rocca. Solo pochi mesi fa, il quartiere incastonato tra la via Prenestina e la via Tiburtina aveva lanciato un appello alle istituzioni per salvare il platano – ormai bucato nel tronco e cementato alle radici da ignoti – di piazza Santa Maria Consolatrice. La richiesta di intervento però non ha avuto l’esito sperato: salvare il platano era impossibile e l’abbattimento è stato inevitabile. Al suo posto è rimasto un ceppo.

Le operazioni di decoro

Il rimboschimento delle strade dei quartieri del Tiburtino si inserisce all’interno di un progetto di più ampio respiro che l’amministrazione sta portando avanti da settimane. I primi interventi di piantumazione sono avvenuti in viale Sacco e Vanzetti, nel quartiere Colli Aniene e i prossimi verranno piantumati nelle rotonde. Ancora a Colli Aniene sono stati piantati alberi in via Grotta di Gregna, in via Ferdinando Santi. A Casal Bruciato, invece, gli interventi hanno riguardato villa Fassini e ancora via Casal Tidei. “Interveniamo eliminando i ceppi degli alberi abbattuti negli ultimi dieci anni, sostituendoli con i nuovi innesti” ha concluso Umberti.