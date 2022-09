Casal Bertone, cemento sulle radici del platano. L’appello del quartiere: “Salvatelo”

Piazza Santa Maria Consolatrice, a Casal Bertone, è uno dei pochi spazi del Municipio IV vissuti appieno dagli abitanti. Adiacente la chiesa, con un chiosco al centro e l'area giochi per bambini, circondata da negozi, deve la sua "fortuna" anche ai grandi platani.

Le radici coperte dal cemento

Gli alberi - con le folte chiome - ombreggiano l'unico luogo pubblico di aggregazione del quartiere. Ma che succede quando a uno dei platani, piantato all'incrocio con via Ricotti, ignoti cementano - per la seconda volta - la cosiddetta 'tazza alberata', cioè lo spazio perimetrato da un ciglio in travertino dov'è stato piantato il platano? Succede che l'iniziativa non può passare inosservata perchè al posto del cemento, materiale impermeabile che non fa filtrare l'acqua alle radici, dovrebbe esserci la terra. E di conseguenza, Casal Bertone si mobilita in difesa dell'albero, dell'ambiente e della piazza.

Le richieste dei residenti

Nei giorni scorsi il comitato di quartiere ha presentato richiesta in municipio. Nel testo - che abbiamo letto - gli abitanti scrivono: “L’albero appare quasi completamente secco, a differenza degli altri ad esso adiacenti. Inoltre, le radici dell’albero sono ora, di nuovo, completamente ricoperte da cemento, nonostante il cemento fosse stato rimosso dopo una recente segnalazione. È urgente un’analisi sullo stato di salute dell’albero, ed è altrettanto urgente la rimozione del cemento”.

Il futuro del platano

"Il personale dell'ufficio giardini ha condotto dei rilievi, l'agronomo ha spiegato che l'albero è secco e quindi sarà tagliato nei prossimi giorni" ha detto a Roma Today Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV raggiunto dalla nostra redazione.