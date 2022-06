Casal Bertone più vicino al Pigneto: una linea bus per collegare i due quartieri

Gli abitanti di Casal Bertone, quartiere del IV Municipio incastonato tra la Prenestina e la Tiburtina e a due passi dalla via Casilina, potranno raggiungere il quartiere Pigneto e lo snodo ferroviario con più facilità. Lo ha deciso il consiglio del Tiburtino approvando una mozione che intende raealizzare un nuovo collegamento (o modificare le tratte esistenti) per garantire mobilità tra le zone, per solo solo 'geograficamente' vicine.

Il quartiere è, attualmente, servito solo da due linee bus: 545 e 409 che collegano Casal Bertone alla stazione Tiburtina, alla fermata della metro C Malatesta e alla fermata della linea A Giulio Agricola. Il cantiere aperto nelle adiacenze della stazione Tiburtina rende però necessario un percorso alternativo che allunga i tempi e complica i tragitti. Per questa ragione, i consiglieri Federico Proietti (anche capogruppo Pd) e Ruggero Piccolo hanno presentato una mozione che impegna il minisindaco ad attivarsi presso il Comune di Roma, Agenzia Roma per la Mobilità e Atac, per garantire il collegamento. "È un quartiere con delle evidenti difficoltà in ambito della mobilità – ha detto Proietti - Le modifiche potranno essere concordate con gli enti preposti".

Non solo per rendere più agevole il trasporto ma anche per garantire una maggiore sicurezza lungo via Fieramosca, la strada che collega Casal Bertone a via Prenestina. "Vogliamo collegare il quartiere al Pigneto, all'anello ferroviario e poi alla linea Termini-Giardinetti, così da portare anche un elemento di sicurezza sulla via non interessata, fino ad ora, dal trasporto pubblico" ha aggiunto Piccolo. Gli abitanti del quartiere, però, attraverso il comitato, pur avendo accolto di buon grado la proposta hanno rilanciato: "Chiediamo un collegamento fino a San Giovanni – dove insiste la fermata della metro A - punto nevralgico e di maggiori servizi".