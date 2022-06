La politica torna a Villa Lazzaroni: ora c'è uno spazio per gli incontri tra municipio e comitati

L’aula consiliare rimane a piazza Cinecittà. E così anche gli uffici a disposizione dei vari gruppi eletti. E’ quella la sede destinata all’ente di prossimità, dopo la fusione con l’ex municipio IX. Ma da qualche giorno anche la vecchia sede di via Fortifiocca, all'Appio Latino, è tornata ad ospitare la politica.

Il ritorno nella vecchia sede

“Abbiamo recuperato uno spazio che, durante la passata amministrazione, era impiegato dall’ufficio tecnico – ha spiegato il presidente Francesco Laddaga – lo abbiamo dotato di tavoli, sedie e tutto quanto fosse necessario per consentire di organizzare le sedute delle nostre commissioni. Abbiamo, in sostanza, riportato fisicamente la politica a Villa Lazzaroni. E così facendo, abbiamo fatto un passo in avanti per restituire dignità alla vecchia sede”.

Il declino di Villa Lazzaroni

Nello storico polmone dell’Appio Latino, dal 2013 non c’erano più locali a disposizione delle istituzioni. Vi erano rimasti alcuni servizi, come quelli garantiti dall’ufficio anagrafico che, tra l’altro, per carenze di personale legate anche allo smart working è rimasto dismesso per oltre un anno. E' tornato in funzione sul finire della precedente consiliatura, ma l'eccessivo protrarsi dei cancelli chiusi, ha alimentato il senso di abbandono denunciato dagli abitanti di quel popoloso quadrante.

Una richiesta del territorio

La riconquista degli spazi nell’ex sede municipale, che tornano a disposizione del pubblico, è un tema tutt’altro che secondario. Soprattutto per chi è interessato al rilancio di quella villa. “Durante la campagna elettorale una delle richieste più frequenti che ci sono arrivate era proprio quella di riportare la politica a Villa Lazzaroni – ha ricordato Laddaga – poiché è impensabile avere due aule consiliari, la soluzione a cui abbiamo lavorato è quella di recuperare uno spazio che verrà utilizzato dalle nostre commissioni per le sedute che abbiano attinenza al territorio del IX municipio”. Un modo per facilitare la partecipazione ed il confronto con le realtà locali, dai comitati di quartiere alle associazioni dell’ex municipio IX.

Gli spazi necessari ai comitati

Siamo contenti della decisione di aprire i locali di Villa Lazzaroni agli incontri con le commissioni municipali, dopo anni in cui, a causa della distanza con la sede di Cinecittà, abbiamo sofferto una sorta di abbandono del territorio da parte della politica"ha commentato Carla Toni, presidente del comitato di quartiere Appio Alberone" che ha riconosciuto di nutire anche un'aspettativa, molto sentita nel quadrante e già affrontata nel corso delle precedenti consiliature. “Auspichiamo che il presidente Laddaga recuperi anche degli spazi da mettere a disposizione delle realtà del territorio che, come la nostra, sono prive di locali e devono ancora oggi organizzare le proprie riunioni nei bar”. Restituita la dignità istituzionale, quindi, il municipio dovrà operare anche sul fronte della partecipazione.