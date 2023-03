Edifici degradati e abbandonati, il municipio li vuole rilanciare

Ci sono due edifici di proprietà comunale che versano in condizioni di totale abbandono. Uno si trova in corrispondenza del civico 620-622 di via Appia Nuova. L’altro è un casale situato in vicolo dell’Acquedotto Felice.

Gli immobili degradati

Su entrambe gli edifici ha messo gli occhi il municipio VII. E’ stato infatti approvato il dispositivo, portato in aula del presidente del consiglio Massimo Pellutri, che impegna il minisindaco Francesco Laddaga a promuovere l’acquisizione dei due manufatti al patrimonio municipale e di far revocare qualsiasi concessione penda sulla loro destinazione.

La casina di via Appia

“Da qualche mese, come giunta, stiamo portando avanti delle iniziative finalizzate all’acquisizione, per finalità sociali, di immobili inutilizzati” ha spiegato il minisindaco del municipio più popoloso di Roma. L’edificio di via Appia Nuova era un chiosco bar che, da tempo, ha perso la sua funzione. “Di proprietà comunale, in quella struttura convivevano un benzinaio ed un bar. L’edificio, che presenta degli abusi, è inutilizzato” ha spiegato Laddaga. Usato come rifugio improvvisato da persone senza fissa dimora, nel febbraio del 2020 è stato protagonista di un incendio.

Il casaletto di Tor Fiscale

L’altro edificio si trova invece a ridosso dell’Acquedotto. Immetterlo nel patrimonio municipale “darebbe continuità – si legge nel testo della risoluzione approvata – al progetto complessivo di valorizzazione avviato e realizzato già all’inizio del 200 con il Parco di Torre del Fiscale”. Parco che il municipio, in collaborazione con il Campidoglio, sta recentemente cercando di ampliare.

Le intenzioni del municipio

“Per quanto riguarda il chiosco bar di via Appia Nuova, stavamo pensando di farne una sala studio, visto la carenza di spazi del genere di cui soffre il municipio – ha spiegato Laddaga – l’idea, da sviluppare, è di fare una stazione per la ricarica delle auto elettriche, a cui associare una sorta di polo giovanile. Sul casale di Tor Fiscale invece ancora non abbiamo una proposta precisa, stiamo verificando la concessione in corso. Noi – ha spiegato – vorremmo metterlo a disposizione delle associazioni e delle realtà del territorio”.