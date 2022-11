Via Appia Nuova, l’incrocio è pericoloso: servono marciapiedi più larghi e parapedonali

C’è un incrocio in via Appia Nuova, a poca distanza dalla fermata metropolitana di Colli Albani, che va messo in sicurezza.

L'incrocio pericoloso

Il punto che desta preoccupazione, è nell’intersezione con via Mario Menghini, la strada che dall’Appia Nuova conduce all’ingresso principale del parco della Caffarella. La necessità d’intervenire su quel tratto, è contenuta in una proposta che ha già passato il vaglio della commissione mobilità del municipio VII e si appresta ad essere votata dal parlamentino locale.

L’incrocio, si legge nel provvedimento firmato dai consiglieri della lista Gualtieri, “è sempre impegnato fino all’impianto semaforico da veicoli parcheggiati e lasciati in sosta irregolare”. Una situazione che finisce per limitare la visione dei pedoni che si approssimano ad attraversare la strada. “Proprio in quell’incrocio, nel 2019, è stata investita un pedone. Era una signora di 41 anni che è deceduta a causa dell’incidente”, ha spiegato Claudio Lorenzini, primo firmatario della proposta.

Il problema della sosta selvaggia

Quell’incrocio è pericoloso perché troppo spesso gli automobilisti finiscono per parcheggiare spingendosi fino all’angolo tra le due strade e questo, di fatto, riduce la visibilità dei mezzi in arrivo. I pedoni si sporgono oltre le auto in sosta e, così facendo, si espongono al rischio d’essere investiti”. Cosa fare? La proposta prevede di procedere all’allargamento dei marciapiedi nel tratto dove sostante le auto, su entrambe i lati di via Menghini. E su via Appia Nuova nel tratto che precede l’incrocio per 20 metri. “Non significa ridurre la sezione stradale – ha chiarito il consigliere – semplicemente si tratta di recuperare lo spazio che viene impiegato per la sosta selvaggia, destinandolo con un marciapiede ai pedoni” che verrebbero protetti dalla sistemazione di appositi dispositivi parapedonali.

Un altro incrocio pericoloso

Non è l’unico tratto di strada, nel quadrante che merita attenzione. “Abbiamo rilevato una certa pericolosità anche davanti l’ingresso della Caffarella” ha aggiunto il consigliere della lista Gualtieri. Si trova quindi a qualche centinaia di metri dall’incrocio tra via Menghini e l’Appia Nuova. “Nel caso della Caffarella, però, è il posizionamento dei cassonetti tra largo Tacchi Venturi e via Latina a rendere pericoloso l’attraversamento stradale” ha spiegato Lorenzini. Potrebbe rientare, quel tratto, nell’elenco degli interventi che il municipio VII ha previsto di realizzare per garantire maggiore sicurezza sulle proprie strade.