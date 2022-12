“Pochi treni e orari scomodi”: dopo 6 mesi bocciata la nuova linea Vigna Clara - Valle Aurelia

“Gli orari dei pochi treni disponibili sono anche molto scomodi e di difficile utilizzo”. A sei mesi dalla riattivazione della linea ferroviaria Vigna Clara - Valle Aurelia si palesano i malumori di utenti e residenti del quadrante della città servito dalla tratta. I comitati di Vigna Clara, Ponte Milvio, Fleming, 'Un anello per Roma' così come i Cittadini Attivi del XV Municipio chiedono, attraverso una petizione, la rimodulazione degli orari.

Più treni da Vigna Clara ad Ostiense: la petizione

Una raccolta firme indirizzata alla Regione Lazio, che finanzia il servizio, e che chiede di impegnare le risorse necessarie ad aumentare la frequenza dei collegamenti in accordo con le disponibilità di Trenitalia e delle tracce disponibili sulla tratta Valle Aurelia-Ostiense.

Stazione Vigna Clara: gli orari dei treni

Sì, perché quei treni ogni due ore non soddisfano chi ha atteso oltre trent’anni per vedere finalmente ripristinato il collegamento ideato per i Mondiali di Italia ‘90 e mestamente sprofondato nell’oblio alla chiusura della manifestazione sportiva. Nei giorni feriali nove corse giornaliere in tutto che, sebbene riescano a portare verso Valle Aurelia e quindi metro A e Fl3 Roma-Viterbo in meno di dieci minuti, a San Pietro in un quarto d’ora e ad Ostiense in 25 minuti, non accontentano l’utenza. Solo tre i diretti per Ostiense con partenza alle 7.42, poi nulla per tutto il giorno fino alle corse delle 20.35 e delle 22.05. Disponibili tuttavia i treni delle 9.50, 11.50, 13.50, 14.50, 16.50 e 19.20 per San Pietro, con fermata intermedia a Valle Aurelia dove poter cambiare e continuare comunque fino a Ostiense con altro convoglio.

La linea riattivata dopo trent’anni

Servizio giudicato insufficiente per chi già prima dell’apertura aveva sollevato perplessità sulla frequenza dei treni. “Voglio ricordare che prima che prendessimo di petto il problema di Vigna Clara non c’era praticamente nulla. Questo servizio è stato atteso per 30 anni. Ogni servizio su ferro, per andare a regime ed avere una maggiore produttività, ha bisogno di un periodo di assestamento” - aveva replicato proprio sulle colonne di RomaToday l’assessore ai trasporti della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

Una linea strategica per Roma nord

Nonostante dall’11 dicembre siano stati introdotti quattro collegamenti nei giorni festivi sino ad oggi rimasti senza corse, anche per il 2023 i treni a stazione Vigna Clara dovrebbero rimanere i soliti nove in arrivo e nove in partenza. I cittadini però non ci stanno e chiedono di più perchè la linea sia davvero strategica per tutto il quadrante nord della città.