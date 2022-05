Linea Vigna Clara - Valle Aurelia, più di due ore d'attesa tra una corsa e l'altra

Sono stati resi noti gli orari dei treni che, a partire dal 13 giugno, passeranno per la stazione di Vigna Clara. Un risultato importante se si pensa che lo scalo, inaugurato in occasione dei Mondiali del 1990, ha funzionato solo per pochi giorni, salvo poi essere abbandonato per più di 30 anni.

Stazione Vigna Clara - Valle Aurelia, gli orari dei treni



Già al momento dell’annuncio della riapertura, i potenziali utenti della linea Vigna Clara – Valle Aurelia avevano avanzato dei dubbi in merito all’esiguo numero di corse previste. Nelle tabelle ufficiali pubblicate da Trenitalia si scopre che effettivamente saranno solo 9 le corse giornaliere che arriveranno a Vigna Clara. Di queste corse, solo 3 prevedono l’arrivo ad Ostiense senza necessità di cambio e sono quelle che partono alle 7:42, alle 21:00 e alle 22:30. Nel resto della giornata i treni fermeranno solo a Valle Aurelia e a Roma San Pietro.



Stesso discorso per la linea in direzione Vigna Clara. Da Ostiense arriverà a Vigna Clara un treno alle 7:13, uno alle 9:25 ed un altro alle 21:55. Alle 10:36, 13:36, 14:36, 15:36, 17:36 e alle 20.06 i treni arriveranno invece da San Pietro, dopo aver fatto una sosta a Valle Aurelia. Inoltre, le corse da Vigna Clara e Roma San Pietro delle 9:50 e delle 22:05 saranno attive solo dal lunedì al venerdì. La domenica, infine, la stazione sarà chiusa.



Per il futuro sono stati promessi dei miglioramenti ed un aumento delle corse con l’arrivo di nuovi treni. Per questo, però, bisognerà aspettare almeno il 2023.



Linea Vigna Clara – Valle Aurelia, biglietto maggiorato



Per viaggiare sui convogli non basterà il biglietto forfettario da un euro. Saranno valide le tessere metrobus ma per viaggiare, ad esempio, fino a Roma San Pietro servirà pagare un ticket da 2,10 euro.



Collegamenti rapidi



Al netto delle criticità, con i pochi treni e le lunghe pause tra una corsa e l’altra, colpisce la velocità dei collegamenti. Per fare un esempio, il treno da Ostiense a Vigna Clara impiegherà appena 25 minuti. Quello da Vigna Clara può invece portare turisti o lavorati a San Pietro in meno di un quarto d’ora di viaggio.