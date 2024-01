Addio al vecchio chiosco di Ponte Milvio

Ponte Milvio dice addio al vecchio chiosco abbandonato, quello all’angolo con via Flaminia che per anni ha ospitato un negozio di abbigliamento. Chiuso da tempo e in disuso, il Municipio XV ha deciso di rimuoverlo e, secondo quanto stabilito nell'ultimo piano del commercio, ricollocarlo altrove.

Si sposta il chiosco di Ponte Milvio

Il chiosco che prima era nel cuore della movida del piazzale, davanti a ristoranti e pub, sarà spostato su largo Maresciallo Diaz, in posizione più defilata. Non più abiti, il chiosco potrà vendere prodotti alimentari ma non fare somministrazione. “Prosegue il nostro impegno di rimozione dei chioschi abbandonati” ha commentato l’assessore al Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli.

Il piano di rimozione dei chioschi

Un piano serrato quello del Quindicesimo per la rimozione dei vecchi chioschi in disuso. Dopo vent’anni il territorio ha detto addio a quello di via Cassia 724, rimossa anche la vecchia edicola de La Storta trasformata in dormitorio. Nel programma ci sono poi i chioschi di viale di Tor di Quinto, altezza via Alfana; a via Nitti al Fleming, a largo di Vigna Stelluti a Vigna Clara. La struttura davanti alla stazione di Prima Porta a Piazza Saxa Rubra. “Entro il 2024 - aveva annunciato Martelli ai nostri microfoni - saranno tutti rimossi”.