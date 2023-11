“Tolleranza zero su abusivi e morosi. Così mettiamo ordine in mercati, bancarelle e paninari di Roma nord”

La riqualificazione dei mercati rionali con l’obiettivo di rilanciarne le attività, l’ottimizzazione dei posteggi rotazionali con la regolarizzazione anche dei “paninari” che spuntano in zona stadio in occasione di partite e concerti, l’impegno per rimuovere i chioschi vuoti disseminati per il territorio. C’è poi tutta la questione legata alle occupazioni di suolo pubblico, proiettandosi già oltre la proroga decisa dal governo per dehors e tavolini. “Il piano del commercio approvato a luglio è una programmazione corposa. Siamo partiti da una fotografia complessiva del territorio e abbiamo rimesso mano a molte questioni che erano rimaste aperte o sospese”. È la premessa dell’assessore al Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli, che a RomaToday fa una panoramica complessiva del lavoro in corso nel suo assessorato che “lavora a stretto contatto con gli uffici”.

I mercati rionali di Roma nord

Il punto di partenza è stato il mercato di Ponte Milvio. Dei circa 60 box, dentro la struttura di via Riano circa la metà è chiusa. Negli anni sono mancati i controlli su quei box fantasma, così nessuno aveva provveduto alla loro decadenza. “Adesso invece entro la fine dell’anno i primi 25 andranno a bando, il primo passo per rivitalizzare il mercato più centrale del nostro territorio”, spiega Martelli. In più sono iniziati i lavori per la realizzazione della piazza “sociale”, lo spazio polifunzionale che sarà affidato tramite un bando per lo svolgimento di attività educative e culturali nel cuore del mercato. “Sarà un bando aperto perché le realtà interessate possano proporre dei progetti validi e di qualità”. Il XV è stato inoltre l’unico municipio di Roma a vincere il bando della Regione Lazio e adesso può contare su 100mila euro da spendere proprio per la riqualificazione del mercato. “Risorse che serviranno per sistemare tutta la zona per il conferimento dei rifiuti di via Torrita Tiberina che servirà il mercato e i negozi dell’edificio. Sistemeremo interno ed esterno di via Riano, gli arredi della piazzetta centrale e la segnaletica”. La fine dei lavori è prevista per l’inizio dell’estate. “Il modello del nuovo mercato di Ponte Milvio dovrà essere Testaccio, vivo e frequentato. Immaginiamo tra un anno, un anno e mezzo di fare lì delle grandi feste mensili che coinvolgano tutto il territorio con un’offerta enogastronomica, e non solo, di qualità”.

Si attendono i privati invece per la sistemazione del mercato di Piazza Monteleone da Spoleto, quello vecchio e decadente nel cuore del Fleming. In estate il Municipio XV ha ricevuto una proposta di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione della piazza ed ha dato la propria disponibilità, trovando in accordo anche il Comune. “Attualmente siamo in attesa che ci venga presentato il progetto, ma visto che la sistemazione di piazza Monteleone da Spoleto rientra nei nostri obiettivi abbiamo in mente un piano B, ossia sfruttare il piano investimenti per la realizzazione dell’opera comunque entro il 2025”.

Il mercato accanto all'anello ferroviario

Più complessa la partita per il mercato di Piazza Diodati, quello vicino alla stazione Vigna Clara e che rischia di sparire sotto i binari dell’anello ferroviario. Il progetto iniziale di spostare i banchi su via Monterosi sembra sfumato, così il municipio attende da RFI la disponibilità di una nuova area sulla quale collocare gli operatori. “Quello è un mercato piccolo ma molto amato al quale non intendiamo rinunciare, aspettiamo che RFI ci dia un’area idonea che, lo abbiamo già detto, deve essere già pronta all’uso. Diciamo che la esigiamo ‘chiavi in mano’ perché nessuno venga danneggiato”.

Il municipio sta inoltre effettuando controlli anche sul canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) dovuto dagli operatori. “Ci risulta qualche caso in cui all’amministrazione non sono pervenuti pagamenti, per questo stiamo avviando l’iter per le decadenze”, dice Martelli. Solo per dare un dato indicativo tra Ponte Milvio e Piazza Monteleone da Spoleto il Comune avrebbe dovuto incassare circa 145mila euro nel biennio 2022-2023, ne ha presi 120 mila.

I "paninari" sotto lo stadio Olimpico

Faro acceso anche sui rotazionali, in particolar modo i “paninari” che affollano la zona dello Stadio Olimpico in occasione di partite e concerti. Sono una ventina in tutto. “Questo - osserva Martelli - è stato il primo anno in cui i concerti sono ripartiti a pieno regime. Stiamo facendo chiarezza sulle postazioni per ottimizzare gli spazi e far sì che ciascuno rispetti quello concesso. Sempre in ottica di ordine e decoro”.

Via i chioschi abbandonati

Via poi i chioschi dismessi e abbandonati da anni. Già iniziate le operazioni per la rimozione di quello di via Cassia 724. Il municipio poi interverrà sulla vecchia edicola de La Storta trasformata in dormitorio, “ma anche su quello di viale di Tor di Quinto, altezza via Alfana; a via Nitti al Fleming, a largo di Vigna Stelluti a Vigna Clara. E poi via Flaminia, davanti alla stazione di Prima Porta a Piazza Saxa Rubra. Entro il 2024 - promette l’assessore - saranno tutti rimossi”. Verrà invece spostato quello di Ponte Milvio all’angolo con via Flaminia. “Dopo anni abbiamo poi risolto una questione aperta da tempo regolarizzando i 34 fiorai fuori dal cimitero Flaminio che da decenni operavano senza regolare concessione”.

E il Municipio XV punta anche alla trasformazione digitale. “Tante problematiche - sottolinea l’assessore - derivano dall’assenza di un processo e di linee guida che permettano agli uffici coinvolti una maggiore chiarezza delle azioni da intraprendere, ma soprattutto dalla mancanza di un database condiviso e di facile accesso che coinvolga negli aggiornamenti tutti gli stakeholder del settore. Solo così - insiste Martelli - si può avere sempre un quadro preciso e aggiornato della situazione. Stiamo insomma cercando di dare un metodo. Pure se molte cose non si vedono, dietro le quinte stiamo facendo un lavoro enorme”.