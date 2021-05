Cesano, via di Baccanello verso la riapertura: resta lo stop ai mezzi pesanti

La strada a rischio cedimento in parte chiusa dai vigili del fuoco: proseguono le verifiche per rintracciare eventuali infiltrazioni e per ripristinare la viabilità

Lavori in corso nel cuore di Cesano. Il Municipio XV e Acea sono impegnati negli interventi di riparazione necessari a ripristinare la regolarità del traffico su via di Baccanello, una delle arterie principali della periferia a nord di Roma. L’attuale chiusura della viabilità, disposta dal Comando dei Vigili del Fuoco la scorsa settimana, deriva da un cedimento in corrispondenza di un sottoservizio idrico di competenza Acea verificatosi sulla corsia sinistra in direzione Roma.

Lavori in corso su via di Baccanello

“L’intervento di riparazione, avviato da ACEA nella giornata di mercoledì 12 maggio, sarà concluso presumibilmente entro la corrente settimana consentendo così la riapertura di via di Baccanello nei due sensi di marcia, con esclusione dei veicoli pesanti” - ha fatto sapere il presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli. “Fino alla riapertura di via di Baccanello è stata disposta, già dallo scorso 12 maggio e al fine di facilitare il deflusso dei veicoli, la sospensione del cantiere Areti in corso su via della Stazione di Cesano”. Quello che creava un disastroso collo di bottiglia alla viabulità dell’intera zona.

Cesano, in corso le verifiche sulla condotta Acea

Per quanto riguarda la corsia destra direzione Roma di via di Baccanello, proseguiranno nelle prossime settimane le attività di cantiere finalizzate a verificare la causa del cedimento che interessa la porzione di strada sovrastante una condotta fognaria Acea. “L’area interdetta alla circolazione interesserà una striscia di circa 2,50 metri di Via di Baccanello, nel tratto compreso tra Via Ferraiolo e Via Cremisi all’estremità esterna della corsia destra direzione Roma. Sarà consentito comunque il doppio senso di circolazione”. Mezzi pesanti deviati su via della Stazione di Cesano dove i residenti, già alle prese con la maxi voragine del 2015, lamentano vibrazioni nei palazzi e temono che le ulteriori sollecitazioni possano causare danni alla strada.

Intanto su via di Baccanello verifiche in corso. “Gli accertamenti effettuati fino ad oggi da Acea hanno interessato la condotta fognaria senza evidenziare problematiche ascrivibili a tale condotta. Nei prossimi giorni Acea effettuerà un’ulteriore video ispezione nel tratto di condotta fognaria presente in via Fosso degli Arcacci. Contestualmente il Municipio estenderà le verifiche nel sottosuolo per la ricerca di eventuali ulteriori punti di origine delle infiltrazioni”.