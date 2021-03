Pattumiere stracolme e colonie di topi: sulla Cassia cassonetti “dati alle fiamme”

In via della Cerquetta due cassonetti inceneriti, lo sfogo dei residenti: "Immondizia non raccolta richiamo per ratti e cinghiali"

Cassonetti pieni, cumuli di rifiuti intorno alle pattumiere che, oltre ad infestare l’aria di odori nauseabondi e rendere lo scenario desolante, fanno da richiamo ai cinghiali, sempre più invadenti a Roma nord. Non solo. La raccolta a rilento dell’immondizia, nella zona della Cerquetta, ha fatto si che gli scarti mai ritirati diventassero una “golosa” attrazione per i topi con i residenti a denunciare una vera e propria invasione di ratti.

Coincidenza o no, proprio li nei giorni scorsi due cassonetti sono stati avvolti dalle fiamme. Il gesto di qualcuno che, esasperato dal via vai di colonie di ratti che banchettavano sopra i numerosi sacchetti sparsi a terra, il sospetto degli esponenti della Lega, ha avuto la malsana idea di appiccare il fuoco.

“Questi roghi sono azioni deprecabili, non vanno assolutamente fatti. Ma il problema che scatena queste azioni scellerate è che i cassonetti dei rifiuti, specie quelli destinati alla raccolta dell'umido, andrebbero svuotati quotidianamente e non lasciati imputridire per settimane, perchè così diventano un richiamo irresistibile per topi e cinghiali che peggiorano e acuiscono il degrado cui debbono assistere, inermi, i cittadini” - lo sfogo del signor Alessandro Grassi, residente in via della Cerquetta, raccolto dai leghisti.

“L'incenerimento dei rifiuti non raccolti non può e non deve essere la soluzione fai da te, ma non è giustificabile nemmeno il disservizio causato dall'Ama che non adempie al suo compito” – ha detto Valeria Valbona Velo, esponente Lega Municipio XV, intervenuta sul posto a seguito delle segnalazioni ricevute dai residenti spaventati dalle fiamme.

Da li il sollecito all’amministrazione municipale sul tema della costante raccolta dei rifiuti e anche per la sostituzione e al ripristino dei cassonetti della via.