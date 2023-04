"Il Pigneto non è spacciato": residenti in piazza contro droga e degrado

"Il Pigneto non è spacciato": questo il claim con cui venerdì 14 aprile i residenti del quartiere scenderanno in strada per chiedere alle istituzioni di agire in modo concreto per contrastare il degrado e lo stato di abbandono con cui sono costretti a fare i conti ogni giorno.

La manifestazione, itinerante, è stata organizzata per le 19 , una passeggiata che dal parco del Torrione attraverserà via Giovanni Brancaleone, via Mariano Da Sarno, via del Pigneto, via L'Aquila, Via Perugia e via Pesaro: tutte strade che sempre più spesso sono teatro di scippi, spaccio, consumo di droga, ma anche furti nelle auto e una generale sensazione di insicurezza.

A coordinarla il gruppo di quartiere 'Salviamo il Pigneto', che da mesi denuncia sia alle autorità sia sui social una situazione diventata ormai invivibile, e che ha invitato anche i lavoratori Ama e i rappresentanti del Municipio V a unirsi alla protesta: "Uniamoci contro la criminalità, lo spaccio e la violenza in una manifestazione pacifica e collettiva. Facciamoci sentire, portiamo un fischietto. Venerdì manifestiamo per un quartiere più sicuro, ma anche più pulito - scrivono dal comitato - Non ci si salva da soli, purtroppo, ecco perché i pignetini, da sempre impegnati in presidi artistici, culturali e di cittadinanza attiva, coinvolgono nei loro appelli il presidente del V Municipio, Mauro Caliste, il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, fino al prefetto di Roma, Bruno Frattasi".

"Le istituzioni ignorano i nostri appelli - concludono dal comitato - Siamo stanchi di uscire di casa e avere paura di essere derubati, molestati o di trovare le macchine aperte. Chi dovrebbe fare qualcosa, non fa nulla per rendere più sicuro il nostro quartiere".