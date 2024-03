Voragine al Quadraro, la strada sprofonda: inghiottite due auto

Una maxi voragine si è aperta a Roma, nella notte, nella zona del Quadraro. Intorno all'una del 28 marzo la strada ha collassato in via Sestio Menas, inghiottendo due auto. Sul posto la polizia locale con i gruppi Tuscolano e Prenestino e i vigili del fuoco.

Secondo quanto si è appreso l'ampia voragine è di circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità. L'enorme buca che si è aperta ha "mangiato" due auto in sosta, una Dacia e una Renault. Una terza, in bilico, è stata rimossa.

Nessuno è rimasto ferito. Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell'area.

Le altre voragini

Nella giornata di ieri un'altra voragine di è aperta al Trullo, in un cortile privato parallelo alla via Portuense. Una buca dentro alla quale è sprofondata la parte posteriore del veicolo. Lo smottamento martedì pomeriggio all'interno di un'area privata di una struttura religiosa. Lo scorso 20 febbraio, invece, una voragine si era aperta in via Augusto Dulceri, a Torpignattara.