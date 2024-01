Roma, rissa al Pigneto: 15enne accoltellato, è grave

Due giovanissimi feriti portati in ospedale, di cui uno in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato al polmone. È il bilancio di una rissa avvenuta alle 19.20 di questa sera al Pigneto, nei pressi della fermata della metropolitana della linea C.

Una decina, secondo quanto si apprende, le persone coinvolte, gran parte delle quali giovanissime. A finire accoltellato un 15enne tunisino, portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù: secondo quanto si apprende avrebbe riportato la perforazione di un polmone. In gravi condizioni, non sarebbe però in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia di Stato hanno poi rintracciato un altro ragazzo, italiano di origine sudamericana di 19 anni, ritenuto il presunto aggressore, anche lui rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale Pertini. Il giovane è ora indagato per lesioni gravi.

Sono ora in corso gli accertamenti per rintracciare gli altri partecipanti alla rissa e i motivi che l'hanno generata. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenute diverse pattuglie della polizia, attirando l'attenzione di decine di abitanti del quartiere, accorsi sul luogo dell'accaduto, che si trova a due passi da una scuola elementare.



Da qui la notizia si è diffusa sulle chat dei vari gruppi di zona, raccontata in modo distorto, additando come colpevoli dell'accoltellamento gruppi di stranieri, in realtà non coinvolti nella rissa.