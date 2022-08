Un nuovo percorso fitness nel parco di Roma Nord

Sono iniziati i lavori di montaggio dei moduli per una nuova area fitness al parco Don Baldoni, parte bassa di Villa Chigi nel quartiere Trieste-Salario. Dopo l'installazione della rete da pallavolo avvenuta a gennaio scorso, il municipio II tramite la ditta D'Annunzio sta realizzando anche un percorso benessere.

"Sono di grande qualità - fa sapere l'assessore allo sport Rino Fabiano - uguali a quelli già messi a Villa Leopardi. I vecchi moduli verranno smontati la prossima settimana. La gomma verrò lasciata in attesa di ordinare un nuovo modulo".

Nell'ultimo anno sono stati realizzati percorsi fitness e palestre a cielo aperto al parco dei Caduti del 19 luglio 1943 a San Lorenzo e a Villa Leopardi, oltre al campo da volley a Don Baldoni e quello da basket all'interno di Villa Mercede, mentre è in fase di ultimazione quello a Villa Balestra ai Parioli. "A piccoli passi stiamo riconsegnando diversi spazi pubblici al territorio - commenta Fabiano - tramite lo sport libero e gratuito. Il nostro obiettivo è di consegnare in ogni spazio verde del nostro territorio luoghi dove poter praticare sport con attrezzature semplici e funzionali. Un lavoro cominciato nella scorsa consiliatura e che intendo completare in questa"