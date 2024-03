Sfondano vetrina e saccheggiano ristorante. I residenti riprendono il ladro

Hanno sfondato la vetrina di un ristorante giapponese, sono entrati, hanno rubato due tablet e rubato 250 euro dal fondo cassa per poi scappare. Il tutto davanti all'occhio digitale dei residenti che hanno ripreso la scena. Sul caso adesso indagano gli agenti della polizia di Stato accorsi sul posto intorno alle tre del mattino

Il colpo si è consumato in via Nemorense 101, all'altezza dell'incrocio con piazza Acilia, nel quartiere Trieste. I ladri, almeno due, secondo i testimoni sono poi fuggiti su via Dei Giordani. Un furto in diretta ripreso e diffuso anche su Welcome to Favelas. Sul posto la polizia di Stato che ha verificato il furto di denaro dalla cassa e di due tablet forse di quelli usati per prendere gli ordini ai tavoli. Le indagini sono in corso.