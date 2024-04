Incidente via Nomentana: colpita da auto che non si ferma a prestare i soccorsi, ferita una scooterista

È caduta dallo scooter che stava guidando dopo essersi scontrata con un'auto che si è poi allontanata senza fermarsi, Ferita la donna - una 49enne italiana - è stata trasportata in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni. L'incidente stradale è avvenuto lunedì mattina sulla via Nomentana, fra il Quartiere Africano e il Quartiere Trieste.

Sono stati gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 8:40 del 15 aprile all'impianto semaforico di via Nomentana, altezza via Asmara-via Sant'Angela Merici. Ferita in terra una scooterista, affidata poi alle cure del personale del 118 e trasportata in codice giallo al policlinico Umberto I.

Dell'altro veicolo rimasto coinvolto nel sinistro, come riferito dalla 49enne, nessuna traccia. Ascoltati alcuni testimoni i caschi bianchi del comando di viale Parioli hanno cominciato gli accertamenti sia per ricostruire la dinamica dell'investimento che per rintracciare l'automobilista, che dovrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della strada consolare.

Deviata la circolazione nel tratto di Nomentana compreso fra via Tembien e via Asmara si sono registrate code e rallentamenti.