Elettrodomestici, preservativi, rifiuti: l'area verde della metro è una pattumiera a cielo aperto

Piccoli elettrodomestici abbandonati, lattine e bottiglie di birra, buste di plastica, fazzoletti sporchi, preservativi. L'area verde che si trova alle spalle della stazione Annibaliano della metro B1 è una pattumiera a cielo aperto.

Sporcizia e degrado a piazza Annibaliano

Siamo tra Corso Trieste e via Bressanone, nel quartiere Trieste-Salario. Da anni il quadrante è interessato dal cantiere per il parcheggio di scambio della metro, in ritardo di mesi ma in via di chiusura. Oltre al disagio dovuto alla presenza delle transenne, che rendono impraticabile un lungo pezzo di marciapiede, gli abitanti e i passanti si imbattono anche nella sporcizia e nel degrado.

L'allarme dei cittadini

Le segnalazioni arrivano da diversi residenti e pendolari, che ogni mattina non solo passano per scendere alla metro, ma aspettando anche gli autobus che transitano e vanno verso il centro. Le foto sono chiarissime e testimoniano un'assenza di manutenzione e cura che va avanti da settimane, se non mesi. Le parti pavimentate sono rovinate, con pezzi sparsi ai lati delle grate che danno sull'area della metro sottostante. Ma anche un segnale stradale riverso a terra, un microonde abbandonato al lato dell'area verde, sporcizia varia come bottiglie, buste, fazzoletti, qualcuno segnala anche preservativi.

La risposta del municipio

"Le aree di pertinenza Atac sono responsabilità di Roma Metropolitane - risponde l'assessore a verde e rifiuti del II, Rino Fabiano, interpellato sul tema - ma su quelle mattonate c'è un gap dovuto al vecchio contratto di servizio. Il nuovo, una volta che verrà approvato in consiglio comunale, ufficializzerà il compito della municipalizzata di pulire anche queste aree. Come a piazza Manila e piazza Mancini, per fare due esempi, che insieme a piazza Annibaliano rappresentano da sempre una criticità per il decoro".