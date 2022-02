Altre due strade scolastiche nel II municipio

Il II Municipio vuole ampliare le strade scolastiche nel suo territorio, ovvero le vie interessate dove non possono transitare e sostare automobili durante gli orari di accesso e uscita degli istituti comprensivi. In una memoria di giunta del 25 febbraio si citano la Grazioli Lante di via Tevere e la Falcone e Borsellino di via Reggio Calabria.

Le scuole già coinvolte

La sperimentazione è stata avviata in tutta Roma a partire dall'aprile 2021 in diciassette strade. In II inizialmente l'amministrazione ha deciso di includere l'IC Alfieri di via Salaria 159 e l'IC Fratelli Bandiera in piazza Ruggero di Sicilia. Nel primo caso, tra via Carlo Zecchi e via Simeto è stato istituito, il martedì, divieto di fermata e transito tra le 7.40 e le 8.20 e tra le 13.40 e le 14.20, mentre nel secondo caso da via Stamira fino a via Eleonora d'Arborea e via Berengario il divieto è tra le 7.30 e le 8.50, tra le 12.30 e le 14.20 e tra le 15.30 e le 16.50.

Gli obiettivi del Municipio

"Nel suo programma, il sindaco Gualtieri ha parlato di Roma come 'la città dove è facile muoversi' - si legge nella memoria, presentata su iniziativa dell'assessora alla Mobilità Valentina Caracciolo -. Anche noi dobbiamo parlare del Municipio 'dove è facile muoversi', puntando sulla mobilità delle persone innanzitutto, in particolare quelle più fragili. Nelle sue linee programmatiche 2021-2026 la giunta del Municipio II ha con chiarezza sottolineato l’importanza della sicurezza stradale come obiettivo di consiliatura. Tra gli interventi principali che si intende realizzare, le strade scolastiche sono considerate una priorità, rappresentando un intervento che porta con sé molteplici ricadute positive, sia dal punto di vista della mobilità che dell’ambiente". Inoltre, nella stessa memoria Caracciolo propone di "attuare misure di moderazione della velocità e messa in sicurezza degli attraversamenti in via Ruggero Fauro e in via dei Villini".

I dati sulla sicurezza stradale

La necessità di alzare il livello di sicurezza delle strade nei quartieri romani è suffragata dai numeri: nel 2021 in città si sono verificati 40 incidenti mortali con pedoni protagonisti, in totale 104 persone sono morte in strada secondo i dati di Roma Servizi per la Mobilità. Questo fa sì che la Capitale si collochi al terzo posto in Italia per tasso di mortalità, con 3,7 decessi ogni 100.000 abitanti e al quinto per feriti con 375 ogni 100.000 abitanti. I costi sociali sono altissimi, pari a 700 milioni di euro. Dal 1° gennaio 2022 si sono verificati già 15 decessi.