Sulle strade di Roma una "guerra civile invisibile": 15 morti nel solo mese di gennaio

Francesco, Matteo, Marisa, Roberto, Sergio, Fernanda, Orlando, Roberto, Edoardo, Marco, Brenno, Renato, Antonio, Maurizio, Luigi. Sono i nomi delle 15 vittime morte sulle strade di Roma nel solo mese di gennaio. Un triste elenco con un'amara media di un morto ogni due giorni come da decenni non avveniva sulle strade dell'Urbe. Un trend che, se continuasse con questi numeri da strage, potrebbe portare a contare da qui alla fine di questo 2022 ben 180 morti.

Una città, la Capitale, che conta il tasso più alto di motorizzazione pro capite in Italia (923 veicoli fra auto, moto e scooter per 1000 abitanti di età compresa fra i 24 e gli 85 anni). Come si evince dai dati del Rapporto Mobilità 2021 appena pubblicato, la Capitale è anche la città dove per gli utenti vulnerabili è più probabile finire investiti con conseguenze molto spesso mortali: sempre secondo lo stesso rapporto appena pubblicato da Roma Servizi per la Mobilità, sono state 104 le persone a perdere la vita sulle strade romane nel 2021, 40 di queste sono pedoni. Gli incidenti sono stati a 29.072 (fonte ISTAT 2020 – solo incidenti con morti o feriti) e i feriti 10.452, di questi 1.351 sono stati pedoni di cui 356 anziani feriti (pari al 26% del totale). Trend in diminuzione rispetto l'anno prima: il 50% dei pedoni morti nel corso del 2020 aveva più di 65 anni (19 su 40 totali).

Sei pedoni morti investiti a Roma a gennaio 2022

Un quadro abbastanza netto, con una vittima su due morta investita che rientra nella fascia d'età over 65 e quelli deceduti mentre erano a bordo o conducevano auto, scooter, moto ed altri veicoli di età compresa tra i 30 ed i 44 anni (il 28% del totale). Dati che si riflettono anche in queste prime 15 vittime del primo mese di questo nuovo anno dove su 15 decessi, sei sono stati conseguenza di altrettanti investimenti con quattro delle vittime over 65 ed altre due di 61 e 55 anni. Sei se però si considera morto come investimento anche un 78enne, travolto da una vettura dopo essere sceso dalla sua macchina in panne.

Nove morti a bordo di scooter e auto gennaio 2022

Hanno invece un'età compresa fra i 17 anni - la più giovane in questo inizio 2022 - ed i 70 anni le nove vittime che hanno perso la vita a bordo di auto e scooter. Di queste cinque sono decedute mentre conducevano un mezzo a due ruote e quattro mentre si trovavano in auto.

Basta vittime della strada

Proprio al grido "Basta vittime della strada" si è tenuto un presidio mercoledì sera in piazza Santi Apostoli (qui il video) promosso dalla rete Vivinstrada e Salvaciclisti. A spiegare le motivazioni del sit in Alfredo Gordiani, di Vivinstrada: "Siamo qui per dire all'amministrazione ed alla prefettura che non possiamo più accettare i rischi stradali. Di contare vittime su vittime Solo a gennaio 15 morti. Se continuiamo così a fine anno rischiamo di arrivare a 180 che è un numero che non raggiungiamo da decenni a Roma. Dobbiamo intervenire. Roma è arrivata ad avere quasi 900 auto e moto per 1000 abitanti, in un tessuto urbano che non consente la circolazione di questo numero di veicoli. La città è invivibile, dobbiamo appropiarci degli spazi urbani".

"Sebbene ci sia un'evidente corrispondenza tra numero di automobili in circolazione, mancanza di controlli e numero di scontri in strada, non abbiamo notato un’altrettanta presa di coscienza di questa drammatica situazione da parte del sindaco di Roma in qualità di responsabile della salute pubblica della città che amministra".

Le proposte della rete Vivinstrada

Presidio per ricordare le 15 vittime, i cui nomi sono stati letti uno ad uno, che è servito anche per avanzare le proposte per far fronte alla "guerra civile invisibile" che è servita anche per porre all'attenzione di sindaco, prefetto e capo della polizia locale le loro proposte:

30 km/h in tutto il centro urbano stante la stretta correlazione tra la velocità dei mezzi a motore e le vittime sulla strada.

Istituzione di un ufficio di scopo sulla Sicurezza Stradale alle dirette dipendenze del Sindaco con il compito di porre fine ai decessi e ai feriti causati da "incidenti" stradali, individuando le politiche più idonee per l’attuazione del piano di Vision Zero dell’UE.

Politiche di disincentivazione dell'uso dei mezzi a motore privati negli spostamenti cittadini, quali diminuzione dei parcheggi sulla pubblica strada, aumento delle tariffe di sosta per i rimanenti, esclusione dei pullman privati nel centro urbano, creazione di hub intermodali fuori dal centro urbano, eccetera.

Realizzazione di strisce pedonali rialzate iniziando dalle aree innanzi alle scuole e in caso di strade molto ampie realizzazione di salvagenti centrali.

Eliminazione nelle intersezioni semaforiche del segnale verde concomitante per pedoni e per mezzi a motore, allo scopo di evitare ulteriori morti e feriti tra l’utenza vulnerabile.

Impiego urgente del personale della PL nell'attività di controllo e sanzione del mancato rispetto delle strisce pedonali, dei limiti velocità, del divieto di sosta e dell'uso di cellulari e tablet alla guida.

Coinvolgimento di tutte le Forze dell'Ordine nelle stesse attività citate per la PL tramite interazione con Prefettura e Osservatorio permanente monitoraggio incidenti stradali.

Installazione diffusa e uso di strumenti elettronici per controllo velocità, passaggio con segnale semaforico rosso e divieto di sosta.

Avvio delle opere di sistemazione stradale, disegno urbano e implementazione TPL come richieste dalla Consulta sicurezza stradale.

Avvio di appropriata campagna di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui temi della mobilità sostenibile e prevenzione stradale verso tutti i cittadini a cominciare dal personale professionale di guida dell'Amministrazione e società partecipate.

Utilizzo dei fondi ex art 208 CdS (multe stradali) come previsti dal Codice stesso per interventi sopra citati.

Quindici morti a Roma a gennaio 2022

Quindici morti nel solo mese di gennaio che non tengono conto delle altre vittime della strada decedute in seguito ad incidenti stradali sulle vie dei comuni della provincia romana ed una sedicesima vittima che ha aperto questo mese di febbraio lo scorso 5 di febbraio a Dragona. Una strage continua aperta proprio il primo giorno dell'anno, quando sulla via Casilina, fra le zone di Borghesiana e Finocchio, perse la vita a soli 18 anni Francesco Ferrara. Pochi giorni dopo, alle tre del mattino del 7 gennaio, a perdere la vita in sella alla sua moto Aprilia sul lungotevere Maresciallo Diaz fu il 29enne Matteo Peciarca. Sette di gennaio in cui morì anche Maria Luis Abbale, per tutti Marisa, deceduta in ospedale dopo essere stata travolta da un'auto pirata (un furgone secondo alcuni testimoni) mentre attraversava la strada su via Walter Tobagi, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione di Torre Maura.

Tre giorni dopo (il 10 gennaio) a morire investito fu Roberto Fattori, disabile 61enne e ospite dell'opera don Luigi Guanella dove seguiva un percorso di vita autonoma. Stava andando come tutte le settimane in edicola a comprare le sue riviste di gossip e programmi televisivi. Una piccola passeggiata, che faceva di solito quando il 10 gennaio è stato travolto e ucciso da uno scooter sulla via Aurelia Antica, mentre attraversava la strada.

Strage di pedoni che si ripresentò il 14 di gennaio quando furono ben due gli anziani a morire investiti sulle strade di Ostia nel volgere di poche ore: Sergio Moscatelli, 74 anni, e Fernanda Di Palma (sua coetanea), i nomi delle due vittime. Stesso giorno in cui morì a Roma, su via del Foro Italico, uno scooterista 49enne, Orlando Ranieri, coinvolto in uno scontro sulla tangenziale fra lo scooter che stava guidando ed un'auto.

Il 19 gennaio a far piangere i propri cari fu Roberto Di Vece, 78 anni, investito da un'auto sulla via Tiberina dopo essere sceso dal proprio veicolo in panne a bordo strada. Aveva invece solamente 17 anni Edoardo Divino, morto a bordo di un'auto dove si trovava assieme a quattro amici la notte del 22 gennaio in via di Acqua Acetosa Ostiense, a Fonte Ostiense.

Sempre il 22 gennaio a perdere la vita fu Marco Marini, deceduto dopo che lo scooter che stava guidando si scontrò con un'auto in via di Torrevecchia. Il giorno dopo tragico destino per Brenno Mariani, 28 anni, morto mentre si trovava sulla sua auto sulla diramazione Roma nord, all'altezza di Settebagni. Un volto noto è invece quello che ha perso la vita il 24 gennaio dopo dieci giorni di agonia in ospedale: Renato Cecchetto fu la vittima, attore e doppiatore noto al grande pubblico anche per aver prestato la sua voce a Shrek e a molti altri personaggi dei film di animazione e non sol 70 anni.

A chiudere l'amaro bollettino Antonio Pastore, carabiniere investito ed ucciso da un'auto mentre faceva jogging a Villa Borghese. Il 29 gennaio l'ultima vittima di un tragico gennaio, Maurizio Di Loreto, 62 anni, morto dopo che lo scooter che stava guidando si scontrò con una vettura in via di Torrevecchia.