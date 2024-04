Un ex Tor Sapienza e Lodigiani entra nello staff del Certosa

Il Certosa fa un nuovo annuncio per quanto riguarda il suo staff. Il nome è quello di Francesco Cirabisi, annunciato come nuovo direttore della scuola calcio del Certosa per la prossima stagione. Cirabisi è un uomo di campo, avendo allenato l'u19 del Tor Sapienza e i 2010 dell'Atletico Lodigiani nel 2023.

Il comunicato del Certosa

Con enorme piacere, la società annuncia che Francesco Cirabisi sarà il direttore tecnico della Scuola Calcio neroverde nella stagione 2024/25. Una grande new entry a tutti gli effetti volta a rafforzare un organico già molto competitivo e che vuole crescere sempre più.