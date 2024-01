Oltre 200 posti auto, campi da basket, piscine e tribune. Ecco il progetto Luiss nel cuore dei Parioli

Il progetto della Luiss per un centro sportivo polifunzionale all'interno del parco Rabin, a via Panama, prende forma. E comincia a diventare oggetto di discussione. Per capirne l'impatto, è utile leggere quanto contenuto proposta di delibera dell'assemblea capitolina, che RomaToday ha visionato e che dovrà essere sottoposta alle forze politiche nelle prossime settimane.

Il progetto della Luiss

Come raccontavamo il 17 gennaio, la Luiss dal 2021 ha "in canna" un progetto ambizioso. Vuole ampliare l'offerta sportiva per i suoi studenti e sfruttare un ampio spazio inutilizzato accanto alla sua sede, quella di viale Romania 32 ai Parioli. C'è un'area di 13mila mq vuota, un "buco" creato dal cantiere che doveva diventare un parcheggio, nell'ambito dei PUP, ma invece è stato sequestrato e rimasto abbandonato. Di chi sia l'area non è chiaro: la proprietà è direttamente della Luiss o di un altro soggetto con il quale Luiss ha stipulato un accordo? Nella delibera non è indicato, c'è chi vorrebbe venisse esplicitato (la richiesta è arrivata dal consigliere Marco Di Stefano, in commissione urbanistica) ma non si sa se verrà accolta.

Zona di notevole interesse pubblico a livello paesaggistico

Innanzitutto, rispetto alle intenzioni originarie dell'ateneo di Confindustria c'è stata una sostanziosa modifica. Volevano tirare su cinque piani fuori terra, ma gli è stato fatto notare che quella è una zona di "notevole" interesse pubblico a livello paesaggistico, classificata come "Parchi, ville e giardini storici". D'altronde siamo a Villa Ada. Quindi, dopo la conferenza dei servizi di settembre 2021, il progetto è stato modificato e nuovamente inoltrato agli uffici competenti. Non più cinque piani fuori terra, ma uno sviluppo prevalentemente ipogeo, fatti salvi i corpi scala, andando a sfruttare totalmente lo scavo già esistente.

Il progetto: campi da basket e pallavolo, Club House, piscina

Andando nel dettaglio, il nuovo centro sportivo polifunzionale si svilupperebbe su una superficie lorda di pavimento (SLP) di 5.660,65 mq ai quali aggiungere una Club House di 702,14 mq. Al livello inferiore rispetto alla superficie di via Panama, il centro avrà un parcheggio di 5.382 mq con una capienza di 170 posti auto, un campo da basket e da pallavolo per 776 mq con ingresso riservato agli atleti, una sala video di 38 mq, 200 mq di locali tecnici, 150 mq di depositi. Al piano terra, lo stesso di via Panama, un altro parcheggio (a uso pubblico) con 30 posti, una sala polifunzionale di 575 mq, una piscina 25x12,50 e una vasca per la fisioterapia, una zona fitness con sala corsi e una sala crossfit da 218 mq.

Anche beach volley e padel

Al piano zero ci sarà anche il Luiss Sport Lab, spogliatoi, bagni, tribune per ospitare 400 persone che assisteranno ai match di pallavolo e basket, servizi connessi al campo con spogliatoi per arbitri e giudici di campo, bagni e hall per gli spettatori. Salendo al primo piano, ecco un altro parcheggio pubblico da 20 posti auto, un centro di fisioterapia con palestra e box, altri spogliatoi, una Club House. Infine al livello +2 rispetto a via Panama, altri spogliatoi, un tetto "green" a coprire i volumi sottostanti, un campo polivalente con gradonate, uno da beach volley e tre campi da padel per un totale di 9.400 mq.

Previsto un parco di 1.600 mq

La Luiss poi vuole realizzare un parco urbano pubblico, grande 1.600 mq e accessibile da via Panama, in continuità con il marciapiede e la pista ciclabile. Sarà caratterizzato da un'area pavimentata con una porzione attrezzata a tavoli e panchine, protetta dal sole con una tettoia in legno in "brise soleil", oltre a un'area per il parcheggio delle biciclette.