Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 febbraio

Fine settimana all’insegna del Carnevale a Roma con diversi festeggiamenti in città. Non mancheranno cortei, manifestazioni ed eventi sportivi che comporteranno diverse modifiche alla viabilità.

Feste di Carnevale

Sabato 10 febbraio nella Capitale si registreranno diverse feste di Carnevale. Si parte a Monti Tiburtini con sfilate e carri dalle 15:00 alle 17:00. Festa per le strade di via Benedetti, largo Zamorani, via Bargellini, via Rossi, via Checci, via Lodi e via Algranati, via dei Durantini, via Amoretti, via dei Monti Tiburtini, via Meda per poi tornare al punto di partenza, con conseguente chiusura delle strade e deviazioni per le linee di bus 61, 111, 542, 544 e 548. I festeggiamenti proseguiranno domenica tra via Benedetti, largo Zamorani, via Checchi, un breve tratto di Tiburtina (corsia laterale destra, quella direzione Centro), via delle Cave di Pietralata e via Meda. In questo caso deviate le linee bus 111F e 544.

Festa di Carnevale anche a Casal Bertone, fra le 16:00 e le 17:00 di sabato con rallentamenti al bus 545. Mentre domenica festa a Isola Farnese in piazza della Colonnetta dove verrà soppressa temporaneamente la fermata del bus 032.

Le cerimonie

Alle 09:30 di sabato, il sindaco Gualtieri renderà omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria. Durante la cerimonia a rischio le corse delle linee C3, H, 8Bus, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781, 916.

A Piazza Vittorio arriverà il corteo organizzato dal Movimento Palestinesi che si svolgerà dalle 14:00 alle 16:30. I manifestanti partiranno da Largo Corrado Ricci passeranno per via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana e via dello Statuto prima di arrivare alla destinazione. Per il regolare svolgimento della manifestazione previsti divieti di sosta su largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, piazza dell'Esquilino, via Liberiana e piazza Vittorio e temporanee chiusure al traffico. Inoltre disagi alla circolazione del trasporto pubblico riguardante le linee C3, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649, 714.

Giornata piena al quartiere Trieste. Dalle 15:00 alle 17:00 un corteo tra piazza Trasimeno e piazza Dalmazia per commemorare le vittime delle foibe causerà lo stop alla circolazione degli autobus 38, 80, 88 e 89. In Piazza Dalmazia poi si terrà un sit-in dalle 21:30 alle 22:30.

Interventi per il verde

Sabato 10 a Testaccio dalle 10:00 alle 17:00 resterà chiusa causa potature Via Galvani. La strada resterà chiusa durante l’orario dei lavori tra via Marmorata e via Zabaglia con deviazioni in entrambi i sensi di marcia delle linee 718, 719 e 775 su via Zabaglia e via del Campo Boario con la sospensione delle fermate saltando due fermate a via Galvani e due a via Marmorata.

Lavori di potatura anche a Monteverde in via Ozanam dal 10 sino alle prime ore del 12 febbraio. La strada sarà chiusa nel tratto tra via Catel e piazza San Giovanni di Dio con stop di circolazione anche per i pedoni. Deviate le linee 44, 870 e 982.

Lo sport

Sabato 10 febbraio alle ore 18:00 all’Olimpico andrà in scena Roma-Inter. Per la partita solito piano mobilità con divieti di sosta nelle strade a ridosso del Foro Italico già diverse ore prima del fischio d’inizio. Il tram 2 o le seguenti 16 linee bus disponibili per raggiungere l’impianto:

linea 23 via Pincherle-piazzale Clodio

la linea 31 Laurentina/metro B-piazzale Clodio;

la linea 32 stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento;

la linea 69 largo Pugliese-piazzale Clodio;

la linea 70 via Giolitti/Termini-piazzale Clodio;

la linea 89 stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio;

la linea 200 stazione Prima Porta-piazza Mancini;

la linea 201 Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini;

la linea 226 Grottarossa-piazza Mancini);

la linea 280 piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini;

la linea 301 Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A;

la linea 446 stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini;

la linea 628 piazza Cesare Baronio-Farnesina;

la linea 910 stazione Termini-piazza Mancini;

la linea 911 ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini;

la linea 982 stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade.

Domenica 11 febbraio invece dalle 09:00 alle 11:00 si terrà la "Corsa del Ricordo" nel quartiere Giuliano-Dalmata. L’iniziativa porterà sostanziali modifiche al trasporto pubblico. La linea 763 salterà 26 fermate deviando su via Laurentina. La 218 salta 8 fermate su via della Cecchignola passando su via Ardeatina e via di Tor Pagnotta, mentre la 762 sarà deviata su via di Vigna Murata e su piazzale della stazione Laurentina saltando 15 fermate. Rallentamenti altre per gli autobus 72, 74, 721, 723, C8 e C11.

Pedonalizzazione

Come di consueto la domenica via dei Fori Imperiali diventa isola pedonale, con conseguente deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118 e nMB (nella notte tra sabato e domenica). Per il Mercato di Porta Portese deviate le linee 170, 719 e 781.