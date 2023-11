Sgomberato il villino di via Braies confiscato alla mafia

Il villino di Via Braies, zona Infernetto torna in mano alla giustizia dopo un'azione di sgombero con l'immobile che ora è destinato al progetto "Dopo di Noi"

L’immobile di oltre 100 metri quadrati su più livelli (piscina compresa) confiscato alla criminalità era stato occupato da una persona che ne era entrata illegalmente in possesso. Per sgomberare l’area è servito l’intervento della Polizia Locale del X Gruppo Mare che ha smascherato i falsi documenti mostrati dall’occupante e accertato che l’accesso al villino non è stato forzato ma operato tramite l’utilizzo delle chiavi.

La struttura tornata sotto il regno della legalità grazie alla collaborazione fra municipio X, Polizia Locale, Comune di Roma e Agenzia dei Beni Confiscati sarà valorizzato nelle attività di contrasto alle attività malavitose e per sostegno alla comunità vittima della criminalità. Per questa ragione nei prossimi giorni il villino rientrerà nel progetto “Dopo di Noi” finanziato con fondi PNRR che vede l’utilizzo di un bene confiscato destinato ad aiutare le persone con disabilità quando vengono a mancare i tutori.

“Si tratta di una piccola ma importante vittoria per lo Stato e per i cittadini, che fa bene alla nostra comunità" – ha dichiarato il presidente del municipio X Mario Falconi.

Gli assessori Lancia e Calcerano rispettivamente ass. al Sociale e al Patrimonio, fra i primi a muoversi per il recupero della struttura, sottolineano: “Abbiamo ripristinato la legalità. La villetta di Via Braies, unitamente ad altro bene confiscato, oggi è stata subito messa a disposizione di progetto PNRR per il 'Dopo di noi' a cura del Dipartimento capitolino per le politiche sociali, che si avvarrà dell' ASP Asilo Savoia quale soggetto esecutore. In questo modo il frutto del malaffare tornerà a disposizione della nostra comunità".