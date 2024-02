Incidente sulla Colombo, moto prende fuoco dopo scontro con auto. Ipotesi su passaggio con semaforo rosso

Una moto Aprilia ha preso fuoco dopo un incidente avvenuto sulla via Cristoforo Colombo, con un'auto, una Lanica Y. L'impatto si è verificato all'altezza di via del Canale della Lingua, intorno alle 17. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia locale del X gruppo Mare e il personale del 118.

Il motociclista, un ragazzo di 20 anni, è stato soccorso ed è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia. Al momento non risulta in gravi condizioni. Il conducente dell'auto, 23enne, non ha riportato ferite.

Secondo una prima ricostruzione eseguita dagli agenti si ipotizza che uno dei due conducenti non abbia rispettato la precedenza oltrepassando l'incrocio, con un il semaforo con luce rossa. Dopo l'impatto la moto avrebbe preso fuoco, ma ulteriori accertamenti sono in corso per stabilire esatta dinamica dell'accaduto. Solamente ieri, a Ostia, era andato in scena un sit sulla sicurezza stradale.