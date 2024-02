Tragedia al distributore di carburante, morto un uomo

Dramma all'Infernetto. Un uomo è morto al distributore di carburante a causa di un malore. La tragedia sotto gli occhi della moglie. Romano, 56 anni, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Il dramma si è consumato domenica pomeriggio nella piazzola di un benzinaio di via Ermanno Wolf Ferrari, poco distante da via Cristoforo Colombo sotto agli occhi di decine di testimoni.

Accusato un malore in auto, la moglie si è fermata al distributore di carburante in cerca di aiuto ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, il personale dell'ambulanza una volta arrivato sul posto non ha potuto far altro che accertarne il decesso. Sul posto gli agenti del X distretto Lido di polizia.