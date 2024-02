Incidente all'Infernetto, investito da pirata della strada. Caccia all'automobilista

Un uomo di 41 anni è stato investito da un pirata della strada ed è finito in ospedale. L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato portato al Sant'Eugenio in codice rosso per dinamica, non è grave. È quanto successo all'Infernetto, in via Wolf Ferrari 250, nella serata di domenica, intorno alle 21.

Sul posto, oltre il personale medico, anche le pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale. Gli agenti stanno indagano per ricostruire quanto accaduto. Il 41enne, un cittadino romeno, era stato trovato riverso a terra. Sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona.