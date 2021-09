San Lorenzo, ultimatum ai concessionari di largo Passamonti: "Stop attività alle 22.30 o ci sarà la revoca"

"Stop a ogni attività dopo le 22.30". Arriva come un colpo di mannaia la lettera del Municipio II, firmata dal direttore Vitaliano Taccioli, indirizzata all'associazione Remuria concessionaria dell'area di Largo Passamonti a San Lorenzo nell'ambito del bando per l'Estate Insieme 2020-2022. Le vicissitudini degli ultimi tre mesi, unite alle proteste di un gruppo di residenti riunitisi nell'associazione Viva San Lorenzo, hanno portato l'amministrazione locale a prendere provvedimenti rigidi.

"Nella fattispecie i cittadini ribadiscono l'elevata numerosità delle emissioni sonore - si legge all'inizio della comunicazione - e viene inoltre riferito di un ingente presenza di pubblico". Sarebbero fino a 6.000 i giovani che popolano San Lorenzo, in particolare nei fine settimana, fino alle prime ore del mattino come denunciato dai residenti.

"Giova ricordare - scrive Taccioli - che lo scopo del bando è quello di offrire alla cittadinanza di luoghi dove fruire di attività socio culturali e ricreative rispettando le legittime esigenze di quiete pubblica. Le rimostranze pervenute dalla cittadinanza dimostrano che gli obiettivi che il Municipio si era prefissati non sono stati raggiunti". per questo, conclude l'amministrazione "intima di interrompere tutte le attività entro le 22.30". Richiesta che assume i tratti dell'ultimatum: "In caso l'associazione, diffidata più volte in passato, perdurasse nei comportamenti difformi, l'amministrazione metterà in atto tutte le procedure per revocare la concessione".

Già venerdì 24 settembre, durante un incontro tra la presidente del II Francesca Del Bello, una rappresentanza di cittadini del quartiere e l'associazione Remuria, la minisindaca aveva chiesto la cessazione delle emissioni di musica ad alto volume alle 22.30, limitando gli eventi musicali nei weekend, di modificare l’offerta di eventi, organizzando manifestazioni senza somministrazione di alcol ad adolescenti e giovanissimi, oltre che di "spostare per l’estate prossima le attività in concessione in uno spazio del Municipio lontano dalle abitazioni".