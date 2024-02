Porta Pia, contro degrado e sporcizia i commercianti chiedono una mano al municipio

I commercianti e residenti del quadrilatero di Porta Pia chiedono maggiore cura del territorio e collaborazione da parte delle istituzioni. E' questo il centro dell'incontro che si è svolto recentemente tra i rappresentanti delle associazioni di zona e l'assessore ad ambiente e sport del II municipio, Rino Fabiano. Un incontro spinto dalla necessità di apportare una serie di migliorie e interventi anti-degrado da tempo richiesti.

Porta Pia, incontro commercianti-municipio

"E' stato un confronto positivo - commenta il presidente dell'associazione Quadrilatero in Rete, Paolo Peroso -. Comprendiamo le difficoltà di competenza dell'amministrazione, ma sappiamo anche che le colpe sono un po' di tutti, Per noi però è giunto il tempo di agire. Polemizzare o segnalare senza azione serve a poco ed è necessario che ognuno si impegni maggiormente per aiutare la città".La zona interessata è quella di porta Pia, piazza Alessandria e le strade limitrofe afferenti al quartiere Trieste-Salario.

Le richieste avanzate dai negozianti

Diverse le richieste avanzate all'assessorato. Si va da una maggiore pulizia e relativo controllo delle strade "in cooperazione", come specificano commercianti e residenti, l'acquisto e l'installazione di almeno 30 posaceneri fronte strada, mantenuti puliti dai commercianti, con un'occupazione di suolo pubblico gratuita. Ma anche l'acquisto e la piantumazione di essenze arboree "a cura dell'associazione" con rimozione di ceppaie e nuova piantumazione in via Alessandria, in questo caso "a cura del municipio".

"Saremo sentinelle del territorio"

Per ridurre la presenza di rifiuti abbandonati in strada, data l'alta presenza di turisti nel quadrante, per Quadrilatero in Rete è necessario "il posizionamento di nuovi cestini da parte dell'Ama". I commercianti, invece, chiedono di poter acquistare nuove fioriere e di definire una mappatura delle principali criticità "così da agevolare al meglio lo smaltimento dei rifiuti, sia ordinari sia straordinari". "L'elenco è ancora lungo - specifica Peroso - ma l'assessorato è coinvolto in prima linea in una missione congiunta ben precisa, cioè ridare segnali di riqualificazione e un imprinting al cittadino affinché rispetti il territorio". "Noi saremo promotori e sentinelle del nostro territorio - conclude Peroso - affinché le regole del buon vivere civile vengano rispettate. Le strade sono il nostro biglietto da visita, l’anticamera dei nostri negozi e delle nostre abitazioni ed auspichiamo che tutti, al di là delle parole, facciano la propria parte così come promesso".