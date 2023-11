Un'area pedonale, la nuova ciclabile e parcheggi. Il restyling di Porta Pia inizierà entro metà 2024

Una nuova viabilità, attraversamenti pedonali più sicuri, la prosecuzione della ciclabile Nomentana, nuovi stalli per i mezzi Atac, riordino dei parcheggi e la creazione di un'area pedonale. E' questo il nucleo principale dei lavori per la riqualificazione di piazzale di Porta Pia e via Nomentana, presentata dall'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini. A bilancio sono stati messi 700mila euro.

Il progetto di riqualificazione di piazzale Porta Pia

Entro la metà del 2024 inizieranno i lavori di riqualificazione dell'area del piazzale di Porta Pia e via Nomentana. Un intervento che inciderà sulla viabilità, la fruibilità della strada da parte dei mezzi pubblici e dei pedoni, ricollocazione dei parcheggi e la prosecuzione della ciclabile Nomentana, una pista da 700 ciclisti al giorno in entrambe le direzioni, che verrà allacciata a viale del Policlinico. A bilancio, l'amministrazione ha già inserito 700mila euro, come detto dall'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini il 29 novembre.

Cantieri entro metà 2024

I lavori, che verranno cantierizzati entro la metà del 2024, coinvolgono gli accessi al sottopasso di via Nomentana, che saranno tombati, la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale, box di fermata per almeno due mezzi Atac dal lato opposto del ministero delle Infrastrutture, riorganizzazione totale degli spazi di sosta e dei cigli spartitraffico su via Nomentana, con il varco di inversione attuale che verrà arretrato. Inoltre, data la sua certificata importanza e frequentazione, verrà implementata la ciclabile, agganciata a viale del Policlinico.

Prolungamento della ciclabile Nomentana

Non solo. I lavori permetteranno l'ampliamento della fermata Atac sul lato del ministero, la realizzazione di un'ampia area pedonale pavimentata sul lato nord del piazzale di Porta Pia, la sistemazione dell'uscita di via Ancona e la calibrazione dell'attestamento di via Nomentana su Corso d'Italia. Tornando alla ciclabile, come si legge anche nel progetto presentato il 29 novembre, viene considerata "una delle più funzionali e utilizzate di Roma". Attualmente però si interrompe bruscamente in corrispondenza del parcheggio ministeriale, essendoci un blocco di scale che accede al sottopasso pedonale di via Nomentana, inutilizzato. Il percorso verrebbe prolungato per connettere l'itinerario esistente lungo le mura, da Porta Pia verso Castro Pretorio/viale dell'Università.

Segnalini: "Ricuciamo aree urbane che non comunicavano"

“Si tratta di interventi di dimensione relativamente contenuta - ha spiegato Segnalini - la cui capacità di incidere sull’assetto urbano in termini di qualità, soprattutto di qualità della vita, è tuttavia davvero sorprendente. Pur essendo caratterizzato da una localizzazione fisica e da connotati complessivi molto differenti, l’intervento di realizzazione del nuovo attraversamento pedonale su via Nomentana e di sistemazione degli spazi ad esso limitrofi, si inserisce nella scia delle azioni in grado di mettere in luce la versione migliore di specifiche aree della città, ricucendo aree urbane che non comunicavano più fra loro”.

Stampete (Pd): "Piazza non sia solo strada per auto"

“Ripensare l’area urbana di Piazza Fiume e Corso Italia - ha aggiunto Antonio Stampete, presidente della commissione lavori pubblici - rispecchia un principio chiave di questa amministrazione, ovvero sia quello della trasformazione della città a vantaggio della fruibilità delle aree, del decoro e della mobilità sostenibile. Proprio in questa direzione va il progetto di riassetto di Piazza Fiume, presentato da me e dal consigliere Mariano Angelucci, affinché la piazza non sia solo una strada attraversata dalle auto, ma diventi un luogo dove passeggiare, attraversare, transitare e stazionare non debba essere difficile se non sgradevole".