L'evento si chiamerà “Spesa sospesa a Val Melaina” e avrà luogo Sabato 10 Dicembre 2022 presso la sede del mercato rionale di Val Melaina, in via Giovanni Conti. Per la terza volta, dopo l'organizzazione di eventi analoghi durante la prima chiusura per la pandemia di Covid 19 e l'emergenza profughi ucraina, il mercato mostra la sua parte più solidale e sociale istituendo un'apertura straordinaria di Sabato per raccogliere derrate alimentari, questa volta con l'intento di dare una mano a persone indigenti che, in questo periodo di caro-prezzi e caro-bollette, stanno vivendo momenti di difficoltà, fornendo un aiuto e un supporto concreto e prezioso. La raccolta inizierà dalle ore 8.30 e si protrarrà per tutta la giornata. Durante questo il mercato sarà aperto, oltre che per permettere di contribuire con acquisti presso i suoi banchi alla raccolta, anche con le regolari attività di compravendita ordinaria. L'evento ha ricevuto il patrocinio dal Municipio III del Comune di Roma.

LA DINAMICA DELLA RACCOLTA

La “spesa sospesa” sarà una raccolta di generi alimentari di prima necessità, ma non solo, collaborativa fra operatori e clientela del mercato che intende partecipare all'iniziativa. Gli 80 operatori del mercato, membri della Cooperativa Rivenditori di Val Melaina che gestisce in concessione il mercato, doneranno ciascuno una quantità libera di merce e si presteranno a far fare lo stesso ai cittadini che si recheranno al mercato durante quella giornata. Ogni cittadino può fare una spesa e chiedere all'operatore di donare questa alla raccolta. A fine evento il ricavato sarà consegnato a NSA (Nucleo Sicurezza Ambientale), un associazione di volontariato con sede in Via Giovanni Faldella che si occupa di operazioni di volontariato sociale ed ambientale e della diffusione di cultura e buone pratiche di senso civico e solidarietà.

LA NSA E IL BANCO ALIMENTARE

La NSA, nome completo “NSA PROTEZIONE CIVILE ODV, nasce nel 2004 e prende l'attuale nome dal 2010 e si trasforma da semplice associazione culturale in una associazione di volontariato e protezione civile e si muove sul territorio cittadino, in particolare nel quadrante di Roma Nord e Nord-Est, per iniziative trasversali nel campo della protezione ambientale e in quello sociale e di sostegno a classi di persone in difficoltà. Collabora con la Protezione Civile nazionale e con il Municipio III di Roma in molti progetti, dalla tutela e prevenzione incendi di alcuni parchi romani come Villa Ada, Parco delle Sabine e riserva naturale della Marcigliana fino al monitoraggio delle piste ciclabili del Nord della città, e mettendo a disposizione delle istituzioni di quartiere i propri locali per attività sociali strategiche o corsi di formazione e sensibilizzazione su materi civiche e di protezione civile. La stessa gestisce un “Banco Alimentare” con oltre 500 nuclei familiari iscritti che hanno dimostrato la loro condizione di indigenza e i quali ricevono periodicamente donazioni di generi alimentari raccolta dalla NSA in convenzione con AGEA e il centro commerciale “Auchan – Porte di Roma”. Anche per l'evento “Spesa Sospesa a Val Melaina” sarà il sopracitato “Banco Alimentare” a giovare della raccolta e provvedere alla distribuzione verso le famiglie bisognose di aiuti iscritte a questo.

IL CONTRIBUTO DI MERCATI D'AUTORE E RED FOXES ROMA

L' evento nasce da un' idea di Giovanni Luzzi, presidente della Cooperativa Rivenditori di Val Melaina, con il supporto della rete di mercati “Mercati d'Autore”. Quest'ultima è una rete di impresa, nata in seguito al finanziamento regionale ….” che riunisce fra i suoi soci circa 40 mercati rionali di Roma, e si occupa per questi di promuovere e diffondere la cultura della spesa presso le storiche e genuine realtà mercatali della capitale cercando con eventi, iniziative, strategie di comunicazione e servizi di miglioramento delle strutture, di invertire la tendenza che ha portato molte persone ad abbandonare la frequentazione di questi luoghi di commercio così importanti da un punto di vista storico, sociale e di consumo sostenibile quali sono i mercati di quartiere. Per l'evento “Spesa Sospesa a Val Melaina” la rete di Mercati d'Autore si occuperà della promozione e diffusione dello stesso a mezzo stampa e tramite le piattaforme digitali di interazione come “Facebook e Instagram”, la realizzazione di materiale pubblicitario cartaceo da distribuire sul quartiere e la copertura mediatica dell'evento stesso, che sarà raccontato in presa diretta con contenuti testuali e multimediali sul sito della rete (riferimenti a fondo pagina) e sulle pagine ufficiali dei social media di Mercati D'Autore e del Mercato Val Melaina. Inoltre per l'organizzazione e la diffusioen dell'evento si è unita al gruppo organizzativo anche l'ASD “Red Foxes Roma”. Si tratta di una associazione sportiva di “softball” attiva da 10 anni nella promozione di questo sport e con attiva anche una squadra per bambini, le “Little Red Foxes”.