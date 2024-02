Val Melaina: rissa a colpi di cocci di bottiglia al mercato abusivo di via Conti

Rissa a colpi di cocci di bottiglie sul marciapiede del mercato abusivo di via Giovanni Conti, a due passi dal mercato coperto Val Melaina, nella zona di Vigne Nuove. Una lite fra quattro persone, presumibilmente sul posto per vendere ciarpame e oggetti trafugati perlopiù dai cassonetti. Tre romeni e un marocchino. Ad avere la peggio quest'ultimo, di 41 anni, trasportato in ospedale per le botte ricevute.

Le violenze sono scoppiate nella mattina di venerdì nel quartiere del III municipio Montesacro, fra le lenzuola e i banchetti abusivi stesi sul marciapiede a due passi dal mercato Val Melaina. Prima le parole grosse, poi i fatti. Calci e pugni, con uno dei partecipanti che ha poi preso una bottiglia rotta ferendo il 41enne norafricano.

Una rissa in pieno giorno, davanti alle decine di persone che affollavano via Conti. Numerose le chiamate al 112. Una volta sul viale che collega Val Melaina a Vigne Nuove i carabinieri della stazione San Basilio si sono trovati davanti i quattro uomini che se le davano di santa ragione.

Bloccati non senza difficoltà sono stati identificati in tre cittadini romeni di 45, 34 e 32 anni - tutti senza dimora - e un cittadino senza dimora nato in Marocco di 41 anni.

Trasportato quest'ultimo al policlinico Umberto I i tre cittadini romeni sono stati arrestati pere resistenza a pubblico ufficiale e lesioni con la loro posizione a disposizione della magistratura.