Colpito alla testa dal vicino di casa con una mazza da hockey

Colpito violentemente alla testa con una mazza da hockey. A scagliarla contro il capo di un ragazzo il vicino di casa. Un'aggressione senza un apparente motivo, costata il ricovero in ospedale all'uomo che l'ha subita. L'attacco in un condominio al Nuovo Salario, nel III municipio Montesacro.

Sono stati i carabinieri della stazione Nuovo Salario a intervenire intorno alle 21:00 di ieri - martedì 13 febbraio - in una palazzina di via Chiusi assieme al personale del 118. Sul posto un ragazzo, un 24enne, con una copiosa di perdita di sangue al capo conseguenza di una botta ricevuta poco prima con una mazza da hockey.

Ferito il giovane è stato trasportato dall'ambulanza con un trauma cranico all'ospedale Villa San Pietro. Refertato in codice giallo è stato medicato e dimesso. Ascoltato il ferito, questi ha riferito di essere stato colpito da un vicino di casa dopo aver aperto il portoncino per rientrare nel suo appartamento. Il vicino - in cura per problemi psichici - è stato poi identificato dai militari della caserma di via Vaglia e accompagnato dall'ambulanza al policlinico Umberto I.