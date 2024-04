Enzo Sirignano, chi era l'uomo ucciso da un pirata della strada in un incidente a Val Melania

Enzo Sirignano, 51 anni, è morto a pochi metri da casa sua, a Val Melaina. Sabato pomeriggio, verso le 15, stava andando a vedere la partita di calcio del figlio quando è stato travolto e ucciso da un pirata della strada.

L'incidente e la morte di Sirignano

Era in sella al suo Honda Sh quando, uscito di casa, imbocca via di Monte Cervialto. Da via di Val Melaina piomba, però, un suv. Il 51enne viene scaraventato sull'asfalto davanti agli occhi di diversi testimoni. Qualcuno prova anche a rincorrere il conducente pirata, ma desiste. Le testimonianze, tuttavia, saranno fondamentali per le indagini. Sirignano viene portato al policlinico Umberto I. La situazione clinica diviene sempre più critica con il passare delle ore e il 51enne morirà in ospedale. Gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma capitale iniziano subito le indagini.

Caccia al pirata della strada

Domenica mattina i video estrapolati della zona, le testimonianza e i rilievi portano i frutti. Il pirata della strada è un 49enne che abita a Tor Vergata. Lui ammette le sue responsabilità e prova a giustificarsi. Sottoposto ai test per alcol e droga come di rito, è al momento indagato per omicidio stradale e denunciato per fuga e omissione di soccorso. La sua posizione è al vaglio della procura, che si riserva l'arresto. Nel frattempo resta il dolore della famiglia e degli amici di Enzo Sirignano.

Chi era Enzo Sirignano

Sirignano lascia una moglie e due figli. Un uomo buono che amava scherzare con tutti e grande tifoso della Lazio, lo descrive senza dubbi chi lo conosceva. Lavorava come commesso vicino casa, a Val Melaina, il quartiere dove viveva. La sua casa è a due chilometri circa dal luogo in cui ha perso la vita. Enzo Sirignano è la 44esima vittima delle strade di Roma e provincia nel 2024.