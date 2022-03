Il Mercato Adriatico si fa bello anche fuori: dopo i lavori di riqualificazione di due anni fa che hanno riguardato l’interno e che, dopo vent’anni di abbandono e condizioni fatiscenti, hanno permesso di restituire a operatori e cittadini una struttura nuova e decorosa, sono partiti anche gli interventi sugli spazi che circondano lo storico edificio di Montesacro.

Mercato Adriatico: riqualificazione anche per l'esterno

Interventi di riqualificazione che partiranno dal parcheggio “che tornerà fruibile e potrà ospitare un numero maggiore di soste auto” - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietrosante. In programma anche la riqualificazione e l’ampliamento del marciapiede presente in via della Verna.

Mercato che, con l’obiettivo del rilancio, dovrà tornare ad essere anche uno dei fulcri di incontro e socialità del quartiere per questo con la riqualificazione lo spazio compreso tra il mercato e viale Adriatico “diverrà un ampio luogo di aggregazione sociale con una pavimentazione caratterizzato da un disegno a raggi volto a valorizzare l’edificio del mercato”.

Area ludica e casa dell'acqua: così si trasforma il mercato rionale

Attenzione poi allo spazio dedicato ai più piccoli della zona: l’area ludica subirà un intervento di manutenzione rispetto al terreno e a parte dell’arredo urbano. Inoltre, sarà predisposto il pozzetto che permetterà, con un altro intervento ancora da definire, l’installazione di un punto di illuminazione pubblica. “Infine, grazie alla collaborazione con Acea e al lavoro della Commissione Lavori Pubblici, - ha fatto sapere Pietrosante - verrà installata una Casa dell’Acqua nelle adiacenze dell’edicola”.

“Questo intervento - ha sottolineato l’assessore - si pone in stretta correlazione al restauro che ha interessato il mercato, in un’ottica di riqualificazione globale del quadrante”.

Un mercato, quello Adriatico, sul quale anche il centrodestra del Municipio III chiede attenzione. “Dopo l’inaugurazione in pompa magna la struttura presenta ancora muffa e infiltrazioni, è incompleta e poco pubblicizzata: il risultato - fa notare il consigliere di FdI Manuel Bartolomeo - è che ad oggi il mercato è semivuoto con banchi disposti male”.