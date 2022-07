Dopo otto anni tornano i soggiorni estivi per gli anziani del XIV municipio

Dopo otto anni di attesa, gli anziani del XIV municipio potranno beneficiare, gratuitamente, dei soggiorni estivi. Grazie ad una collaborazione tra l’amministrazione municipale, i centri anziani e l’Asilo Savoia, i nonni del quattordicesimo potranno godere di intere giornate in piscina, con tanto di trasporto e pranzo. Un’iniziativa che, senza la collaborazione con altre realtà, sarebbe stata quasi impossibile.

Problemi di personale negli uffici

A spiegare il perché l’assessore alle politiche sociali del XIV Municipio, Simone Conte. “A livello politico – spiega a RomaToday – non posso sapere come mai questi centri non si facessero da tanto tempo. Posso invece dire che, a livello amministrativo, ci sono delle difficoltà. Il numero ridotto di impiegati negli uffici rende complicato stare dietro a tanti progetti. Quest’anno, per i centri estivi, abbiamo trovato questa formula, ovvero collaborare con realtà esterne, in questo caso con i centri anziani e l’Asilo Savoia. Speriamo che, nei prossimi mesi, il personale aumenti. Il nostro obiettivo è quello, ad esempio, di organizzare soggiorni al mare, gestiti direttamente dal XIV Municipio.

La scelta di collaborare con l’Asilo Savoia non è stata casuale: “Con l’Asilo Savoia abbiamo preparato un accordo quadro. Parliamo di un ente molto presente sul nostro territorio, che ha fondato la “Palestra della salute”. Si tratta di uno spazio dedicato proprio alla terza e quarta età. Inoltre, è stato l’Asilo Savoia a fornirci l’appartamento dove realizzeremo iniziative sul “durante e dopo di noi”. Si tratta insomma di un soggetto pubblico, con il quale collaboriamo con risultati ormai da tempo”.

“Per questo municipio è un momento storico – afferma a RomaToday la consigliera del Pd, Ileana Argentin – dopo tanti anni tornano i soggiorni per anziani, completamente gratuiti. Come Municipio abbiamo investito 40 mila euro per questo progetto”

Soggiorni per anziani, come funziona

Sono i centri anziani coinvolti nell’iniziativa che raccolgono, settimanalmente, le adesioni dei loro iscritti a partecipare ai soggiorni, per un massimo di 27 persone al giorno, dal lunedì al venerdì. La precedenza, ovviamente, viene data agli anziani soli e quelli con fragilità. In tutto, i soggiorni dureranno otto settimane. Ogni settimana sarà dedicata ad un centro anziani dal quale, inoltre, partirà il pulmino gratuito, che porterà gli anziani in piscina.

A livello di adesioni, “all’inizio ci sono state delle difficoltà – riprende Conte – abbiamo dovuto rimettere in moto la macchina, dopo anni che non si faceva. Da parte dell’utenza, quindi, c’è stata una naturale perplessità. Poi, con il passare del tempo, le cose sono migliorate e i turni sono praticamente tutti al completo”.