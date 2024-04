Monte Mario ricorda i partigiani Antonio Righi e Guido Gori

Giovedì 25 aprile al Parco Gori – Righi del quattordicesimo municipio si terrà la cerimonia “Un Fiore per la nostra libertà” per ricordare Antonio Righi e Guido Gori due partigiani residenti storici di Monte Mario uccisi dai nazisti.

Righi possedeva una macelleria nei pressi di Piazza Guadalupe mentre Roghi che viveva in Agostino Dati faceva l’operaio edile. I due partigiani furono arrestati dopo essere stati trovati in possesso di armi e trascinati dalle SS verso la campagna e lì obbligati a scavare le proprie fosse, per poi essere giustiziati.

L’iniziativa patrocinata dal municipio XIV e organizzata dal consigliere municipale del Partito Democratico e Presidente della Commissione Scuola, Cultura e Sport locale Giuseppe Acquafredda, ha l’obiettivo di non dimenticare i due uomini che hanno sacrificato la propria vita per la libertà di tutti.

Dal 2015 il parco è stato intitolato ai due uomini simboli della resistenza e nativi di Monte Mario.