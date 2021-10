Mercati rionali: da San Paolo a Roma70, il Municipio mette a bando i banchi chiusi

Rialzare le saracinesche dei box chiusi. Il Municipio VIII ha deciso di provare a rilanciare alcuni mercati rionali, mettendo a bando le postazioni che sono rimaste senza licenze.

I banchi da riaprire

Sono diciassette in tutto i box ed i banchi che l’amministrazione punta a redistribuire. La gran parte si concentrano nel mercato Ostiense – Corinto, nella zona di Valco San Paolo. Lì sono tanti gli operatori che, negli anni, hanno deciso di rinunciare alla propria attività, riducendo l’offerta commerciale di un plateatico che, un tempo, ospitava anche uno sportello anagrafico. Al mercato Corinto potranno essere avviate attività nel settore alimentare complessivamente su 13 postazioni, di dimensioni comprese tra i quattordici e gli undici metri quadrati.

I mercati di Garbatella e Roma 70

Gli altri mercati interessati dal bando si trovano alla Garbatella ed a Roma70. Il primo è di recente inaugurazione ed è il frutto dell’unione di due mercati. L’utilizzo della nuova sede ha permesso di liberare lo square centrale di viale Odescalchi, da cui sono quindi stati rimossi i chioschi, e di una seconda area che è stata inglobata nel parco della Garbatella. L’altro mercato, a cui vanno 3 postazioni, si trova in via di Grottaperfetta. In questo caso si tratta di box di grandi dimensioni perché si sviluppano ciascuno su 25 metri quadrati.

L'investimento sui mercati rionali

“Il Municipio crede fortemente nei mercati rionali e questa ne è l’ennesima conferma – ha premesso Leslie Capone, già Vicepresidente ed assessore al commercio dell’ultima giunta Ciaccheri - con questo nuovo bando per i posteggi vuoti nei mercati, infatti, si completa la manovra per rilanciare queste strutture: da un lato l’approvazione dei progetti di riqualificazione con risorse comunali e regionali, dall’altro l’offerta di nuove opportunità soprattutto per giovani imprese che vogliono avviare un’attività”. Le nuove concessioni avranno una durata di nove anni e le domande vanno presentate entro il 30 ottobre.