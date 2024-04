"Non c'è solo l'ex Mira Lanza, abbiamo tanti progetti per il rilancio delle due sponde del Tevere"

Per recuperare il rapporto tra la città ed il Tevere, non bastano i parchi d’affaccio. Oltre ad attrezzare e rendere fruibili le banchine, ci sono altri interventi che l’amministrazione cittadina intende mettere in campo. Si tratta di recuperare porzioni del tessuto urbano, trasformando le vestigia di un passato industriale, in qualcosa che possa diventare funzionale alla città ed ai suoi abitanti. L’accordo con Roma Tre, per rigenerare il compendio dell’Ex Mira Lanza, si muove in questo senso. Ma non è l’unica operazione che, l’assessorato all’urbanistica di Maurizio Veloccia, sta seguendo in quel quadrante.

Assessore Veloccia, nell’annunciare l’accordo con Roma Tre, si è fatto riferimento al prossimo coinvolgimento dell’Eni. Questo mi fa pensare alla riva Ostiense. Ci sono progettualità che state sviluppando su quella sponda del Tevere?

Stiamo lavorando con Eni e con Roma Tre per cercare di rivedere ed attualizzare il progetto Marconi Ostiense. Eni vuole portare avanti il progetto ROAD (Rome advanced district) che prevede di realizzare, come si è già cominciato a fare, un polo dell’innovazione e della ricerca per le start up nell’area dell’ex Italgas.

Parliamo quindi della riva Ostiense?

Esattamente. Ci sono vari soggetti consorziati per rendere il sito dell’ex Italgas un luogo dell’innovazione e d’altra parte questo processo è già partito visto che lì, nell’area del Gazometro, è presente un acceleratore d’impresa per le start-up.

Il rilancio dell’area del Gazometro quindi è già cominciata….

Sì ed è funzionale alla ridefinizione dello spazio pubblico. Si sta discutendo di abbattere una parte delle mura che oggi perimetrano l’area, in modo da riconsegnare alla città una porzione di territorio, così come la parte dell’attuale ingresso su via del Commercio.

Uno spazio che si apre sull’Ostiense ma anche sul lato che affaccia sul Tevere?

Diciamo che si va a riconfigurare tutto il quadrante. Il ponte della scienza forse dovrebbe essere rinominato ponte della cultura, se pensiamo al progetto dell’Eni, a quello che si punta a realizzare nell’ex Mira Lanza e se si considera anche la prossimità spaziale del teatro India. Ma gli interventi sulle due sponde non terminano qui.

Sappiamo che c’è il progetto di rendere definitivo Tiberis. C’è altro su quella sponda?

C’è il progetto Caput Mundi che interessa la riva Ostiense. Dieci milioni di euro di fondi PNRR che permetteranno di recuperare il rapporto con il Tevere con progetti che saranno seguiti dalla Soprintendenza speciale archeologica. E poi, proseguendo, c’è tutta l’area di Valco San Paolo.

Lì il lavoro non manca…

Ci sono infatti una gran quantità di progetti, alcuni dei quali già concretizzatisi. Penso ad esempio allo studentato, appeno aperto, da Disco Lazio. Sempre in tema di riqualificazione un ruolo importante lo esercita anche la FIN che sta completando il polo natatorio, con l’idea di aprirlo anche al territorio. E poi c’è l’università di Roma Tre che sta incrementando l’offerta formativa nell’area. Non ultimo abbiamo il masterplan Proseguendo c’è Valco San Paolo, nell’ambito dei progetti che riguardano la città dei 15 minuti.

Cosa prevede il masterplan?

A Valco San Paolo, come chiesto dal municipio VIII, verrà ripensata la mobilità, creando percorsi in grado di garantire un collegamento tra la parte residenziale, quella scolastica e quella sportiva lì presente.

I cambiamenti che interessanno le due sponde del Tevere saranno tanti, i progetti non mancano.